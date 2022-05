Arboscello (Pd): “Levante savonese senza casa di comunità, avviare il confronto in commissione”

Liguria. “Ho chiesto e ottenuto dalla Giunta regionale di avviare un confronto chiaro e approfondito in Commissione Sanità, affinché le scelte di riorganizzazione della sanità territoriale a valere su fondi PNRR siano effettuate ascoltando i reali fabbisogni sanitari dei territori”. A dirlo è il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Fino ad oggi non c’è stata alcuna discussione vera sulla riforma delle reti di prossimità e le scelte centralizzate della Giunta Toti, inviate al Ministero della Salute, hanno escluso dalle case di comunità della Provincia di Savona, un vasto territorio, che va da Varazze a Savona e che, considerando l’entroterra, ha un bacino di utenza di oltre 40 mila persone”.

Il consigliere a fine marzo aveva rilevato che il Sant’Antonio di Sassello è un punto di riferimento pubblico dell’intero ambito territoriale e tale dovrebbe rimanere. Di recente anche i sindacati hanno evidenziato l’importanza della struttura, che potrebbe essere convertita in “ospedale di comunità”, un presidio rafforzato e funzionale ai bisogni della vallata.

“Ho quindi presentato un ordine del giorno sul tema in Consiglio regionale per avviare una discussione. Ma ho accettato di non mettere in votazione il documento, per favorire una discussione in Commissione Sanità e provare a far rientrare quest’area almeno nella nuova programmazione che determinerà numero e distribuzione delle case di comunità spoke”, ha continuato.

“L’obiettivo non è la polemica, ma la collaborazione istituzionale, per dare le risposte ad un territorio importante della Provincia di Savona, che ha diritto come gli altri ad un presidio sanitario che rappresenta un modello di assistenza vicino alle esigenze dei cittadini”, ha concluso il consigliere Dem.