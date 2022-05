Motocarro Ape rischia di essere schiacciato da autoarticolato a Borghetto: il conducente del mezzo pesante individuato dalle telecamere

Borghetto Santo Spirito. Grazie al nuovo sistema di videosorveglianza, nel pomeriggio di ieri la polizia locale di Borghetto Santo Spirito ha potuto ricostruire un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Un anziano si trovava a bordo della propria Ape 50 fermo al semaforo di piazza Libertà. Alle sue spalle un autoarticolato. Scattato il verde e avendo tardato a ripartire il mezzo a tre ruote è stato “spinto” per una decina di metri rischiando di capovolgersi sotto la motrice. La sua corsa è terminata ai margini della carreggiata.

L’autista del mezzo pesante pare non si fosse accorto dell’evento e così aveva proseguito la marcia: evidentemente l’Ape era rimasto in un angolo cieco della cabina dell’autotrasportatore.

Il pronto intervento degli agenti e gli occhi elettronici hanno permesso comunque di identificarlo prontamente.

“Ancora una volta – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – il nuovo sistema di videosorveglianza dimostra la sua grande utilità e la bontà della scelta dei siti di installazione che è stata demandata direttamente alla polizia locale per far si che la scelta fosse fatta sulla base di motivazioni tecniche. In pochi giorni di funzionamento, le nuove telecamere hanno permesso di individuare gli autori di alcuni reati e ricostruire le dinamiche di alcuni incidenti di cui uno molto grave che ha visto il ferimento grave di una persona e purtroppo il decesso di un animale d’affezione”