Anteprima Meeting Arcobaleno, oltre trecento gli atleti in gara

Celle Ligure. Prosegue il percorso di avvicinamento alla 33° edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, il cui svolgimento è previsto martedì 14 giugno presso il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure.

Tra le tappe anche una interessante giornata di gare disputatasi ieri sull’impianto che vedrà confrontarsi tra poco meno di tre settimane alcuni dei protagonisti dell’atletica internazionale.

Nutrita la partecipazione (oltre trecento atleti confermati, con una nutrita presenza nelle gare giovanili) ed in molti casi occasione di miglioramento e di buone prestazioni tecniche.

Partendo dal femminile si impone, migliorandosi, sui 200 piani la giovane star Arcobaleno Anna Crovetto: 25.58 al traguardo. Sui 400 piani stupisce la giovane Camilla Rebora (Cus Genova) che, unica atleta al via, trova comunque gli stimoli per migliorarsi sensibilmente, scendendo a 59.34.

Negli 800 testa a testa tra le portacolori del Cus Genova. La spunta Maddalena Artesi in 2.20.15 sulla compagna di club Elena Ghigliotti. Sui 400 ostacoli prevale l’imperiese Angela Escalona (Maurina Oliocarli) correndo in 1.03.46.

Buon 5.68 nel salto in lungo per Valentina Giussani (Atletica Alba Docilia). 11.46 la misura con cui Sokhna Mously Niang si aggiudica il peso.

Grande prova della staffetta 4×400 targata Alba Docilia (Campini, Stranieri, Ferro, Ponsicchi) che correndo in solitaria chiude in un interessante 3.53.72.

Tra gli uomini un nuovo successo di Luca Biancardi sui 200: 21.66, tutt’altro che male, e solito vento contrario (anche se solo 0,8), ma ottime sensazioni. Sui 400 si aggiudica la gara e ritocca il personale Dario Matteo Fornaca: 49.39 all’arrivo.

Gli 800 vedono una gara ben lanciata Da Enrico Lanfranconi e conclusa allo sprint dai compagni di squadra Arcobaleno: Samir Benaddi si impone su Nicolò Reghin, ma entrambi sono felici per crono sicuramente interessanti (1.53.80 ed 1.54.35).

400 ostacoli molto acceso, con bella vittoria di Stefano Carena (Saf Atletica Piemonte) in 52.37. Alle sue spalle Allassane Diallo (Atletica Roata Chiusani) in 52.70 e bronzo per Francesco Rebagliati (Arcobaleno) in 54.26.

Nell’alto vittoria per Simone Luminoso (Atl. Libertas Unicusano Livorno) con la misura di 2 metri, mentre nel lungo si impone Valter Cerri (Atletica Mondovì) con 7.01 su Francesco Girardi (Arcobaleno) che atterra a 6.55. Staffetta 4×400 Arcobaleno (Biancardi, Rebagliati, Ayotade, Zunino) al traguardo in 3.21.04, evidenziando possibilità concrete di miglioramento.

Ottime cose anche nell’ambito giovanile, con alcuni tra i portacolori della provincia di Savona in buona evidenza (Bianca Ferrua dell’Albenga Runners vince l’alto con 1.42 ed è seconda sui 300 ostacoli in 49.64, Gabriele Quattropani si aggiudica gli 80 piani cadetti).

Clicca qui per consultare i risultati completi.

In gara anche gli atleti dell’Adso, che torneranno ad essere protagonisti anche in occasione del Meeting Arcobaleno – Trofeo Fondazione Agostino De Mari il prossimo 14 giugno.

La 4×400 maschile dell’Atletica Arcobaleno

Il podio degli 800 con Benaddi e Reghin

Il podio dei 200 metri femminili

Il podio dei 400 ostacoli maschili