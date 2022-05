Anpi Albenga, domenica 22 maggio la “Giornata del tesseramento”

Albenga. Domenica 22 maggio, dalle 16.30 ,nel Chiostro dell’Ester Siccardi, nell’ambito della campagna per il tesseramento 2022, i partigiani della sezione ingauna, capitanati dalla Presidente onoraria di Anpi Albenga Wanda Di Ferro, incontreranno i ragazzi e le ragazze del GruLeg (Gruppo Legalità), amici dell’Anpi.

“Sarà un’occasione per tenere viva la memoria di quello che è stata la Resistenza, quali furono i suoi valori e quanto di questi vive ancora oggi attraverso le domande che le nuove generazioni rivolgeranno ai testimoni di quel periodo storico, dagli anni tragici del fascimo alla lotta di liberazione partigiana, dalla dittatura alla democrazia e dalla paura alla speranza”, hanno fatto sapere da Anpi.

A moderare l’incontro ed a sostenere le riessioni delle studentesse e degli studenti sarà la professoressa Angela Sassano, membro del direttivo di Anpi Albenga.

Memoria e futuro in dialogo, ma anche musica e parole: a seguire infatti saliranno sul palco Andrea Di Noto e la Brixton Band che animeranno la restante parte del pomeriggio.

“Sarà l’occasione per i vecchi iscritti che non l’avessero ancora fatto per rinnovare la tessera Anpi e per quanti ancora non sono tesserati, ma si riconoscono nei principi di antifascismo e libertà, per aderire al tesseramento e contribuire a tenere sempre viva la memoria di ciò che fu e che mai più dovrà essere”, hanno concluso da Anpi, che ha esteso l’invito a partecipare a tutti, cittadini, associazioni e sedi Anpi locali, per un pomeriggio di memoria e musica.