Andrea Zanini, in gara nella 10 km a Piombino con Paltrinieri!

Giornata di 10 km quella andata in scena nelle acque libere di Piombino, tappa della Coppa Len 2022 di nuoto di fondo. La distanza olimpica ha visto un roster di partecipanti di primo livello e i risultati meritano una certa attenzione.

Per l’Amatori Nuoto Savona ottima prestazione di Andrea Zanini che ha concluso l’impegnativo percorso in 2:03:44.3, secondo del suo anno, confermando quindi il suo talento nella difficile specialità del Nuoto di Fondo e così meritando la presenza nella Rappresentativa Regionale Ligure che parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Piombino il 2 e 3 luglio 2022.

Grande soddisfazione da parte della società che vede ripagati gli sforzi di questi due anni di pandemia nella soddisfazione dei propri atleti. Complimenti ad Andrea!