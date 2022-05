Andora ospita l’ultimo incontro di formazione per i vincitori del concorso Intercultura

Si svolgerà sabato 14 maggio ad Andora, nei locali di Palazzo Tagliaferro, messi a disposizione dal Comune, l’ultimo incontro di formazione per le famiglie e per i ragazzi vincitori del concorso promosso dall’associazione Intercultura, una associazione internazionale di volontariato che promuove esperienze di studio all’estero per ragazzi dai 14 ai 18 anni.

L’associazione opera sul territorio nazionale da oltre 60 anni e attraverso gli scambi tra i giovani intende favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse per aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo, favorendo una cultura di pace.

L’evento previsto nel corso della giornata, organizzato in accordo tra il centro locale di Savona e quello di Sanremo-Imperia, sarà l’occasione di incontro di ben 14 ragazzi e famiglie.

Dalla provincia di Savona arriveranno Corrado, Dario, Greta, Matilde, Greta, Odulia, Siria e Sofia, che partiranno per trascorrere periodi variabili di studio (da 2 mesi a un anno) in Germania, Brasile, Irlanda, Stati Uniti, Argentina e Finlandia. Dalla provincia di Imperia Chiara, Eleonora, Giulia, Matilde, Naby e Sveva studieranno in Irlanda, Stati Uniti, Messico, Thailandia e Galles.