Andora, il premio a Fior d’Albenga per progetti didattici sull’agricoltura

Andora. Soddisfazione per il premio ottenuto dall’aiuola di Andora alla 19° edizione di “Fior d’Albenga’ che ha conquistato il terzo posto e un premio di 500 euro che il comune di Andora annuncia di voler destinate a progetti didattici per i giovanissimi, dedicati alla conoscenza dell’ agricoltura tradizionale, che saranno annunciati a breve.

“Siamo felici che la nostra aiuola sia stata fra le più votate fra le otto partecipanti al concorso e per i complimenti ricevuti dagli esperti per la qualità dell’allestimento, fatto prevalentemente con piante e fiori, che è riuscito ad accomunare i panorami del film “Il Postino” di Troisi a quelli liguri e andoresi in particolare – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi, che ieri ha presenziato, in rappresentanza del Comune di Andora, alla premiazione avvenuta ad Albenga –. Complimenti alla C.O.A. e all’architetto del paesaggio Anna Bianco per la realizzazione che ha conquistato il pubblico e gli esperti”.

Soddisfazione per il risultato ottenuto anche da parte dell’assessore all’Agricoltura Marco Giordano: “Ringraziamo il Comune di Albenga per l’invito a siamo soddisfatti di aver presentato Andora nell’ambito di una manifestazione che quest’anno ha incrementato il suo consueto successo di pubblico promuovendo il valore del settore florovivaistico” ha dichiarato Giordano.

“Un plauso, anche da parte mia, alla bravura della C.O.A., la Cooperativa Ortofrutticola Andorese che ha saputo così ben ideare e realizzare il progetto affidato dal Comune di Andora” ha concluso l’assessore andorese.