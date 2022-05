Andora, Alessandro Greco ricercato nel Ponente Ligure

Una stagione da 15 reti non può passare inosservata, pare infatti che il futuro di Alessandro Greco stia per essere definito.

Voci di corridoio parlano di un interesse per il Cobra da alcune squadre di Promozione ponentine. Non è da escludere tuttavia la possibilità di rivederlo ancora in biancoblu: l’Andora punta molto su di lui e sembra che farà di tutto per trattenerlo.

Quel che è certo per ora, è solo che il suo prossimo gol arriverà a settembre: sta infatti per diventare papà di un piccolo bomber.