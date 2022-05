Allarme a Ceriale, abitazione a fuoco in via San Giorgio: mobilitati i vigili del fuoco

Agg. ore 11:15. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare le fiamme, ora l’abitazione è in stato di bonifica. Fortunatamente all’interno non c’erano nessuno.

Ceriale. Allarme incendio a Ceriale questa mattina. È stato lanciato intorno alle 10,20. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, sono divampate all’interno di un’abitazione situata in via San Giorgio.

Stando a quanto riferito, si tratterebbe di una casa indipendente e disabitata, spesso occupata da sbandati e senza tetto in cerca di riparo.

Potrebbe essere stato proprio il tentativo di accendere un fuoco di fortuna a dare il via all’incendio, ma al momento è solo una delle ipotesi.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco di Albenga, al lavoro proprio in questi minuti. Sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato, ma per precauzione, è stato mobilitato anche il personale del 118. Intervenuti anche polizia locale e carabinieri, sul posto è accorso anche il vicesindaco Luigi Giordano.