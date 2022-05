Albissole, mister Gasparlin sull’addio: “Accordo non trovato con la società, sono stati tre anni magnifici”

Albissola Marina/Albisola Superiore. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra l’Albissole neopromossa in Prima Categoria ed il tecnico protagonista della stagione appena conclusasi, mister Roberto Gasparlin.

Dopo un’annata che ha visto i biancazzurri ottenere quindici vittorie, tre pareggi e zero sconfitte la società ha dunque scelto di chiudere un ciclo, questo apprestandosi ora a cercare un nuovo allenatore a cui affidare la squadra.

Una volta reso noto il divorzio da parte del club non sarebbe potuto mancare un commento da parte dello stesso Gasparlin, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Dopo tre anni bellissimi saluto la piazza da vincitore, ripetere un anno simile a quello da poco terminato sarebbe stato difficile. Con la società non siamo riusciti ad accordarci per proseguire il rapporto, non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Successivamemte l’intervistato ha proseguito il proprio intervento sottolineando come le sue porte restino aperte, un atteggiamento volto al valutare le proposte che arriveranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. “Ho voglia di intraprendere una nuova avventura simile a quella vissuta con l’Albissole” – ha svelato l’allenatore.

Infine non sarebbero potuti mancare i consueti ringraziamenti: “Un grazie speciale va ai tifosi e ai miei giocatori. Sono stati tre anni bellissimi, quest’anno abbiamo disputato una stagione stratosferica e i numeri parlano da sè. Un ringraziamento va anche alla società che mi ha concesso quest’opportunità, non dimenticherò facilmente quest’avventura”.

È terminata in questa maniera l’intervista a mister Roberto Gasparlin, da oggi ex tecnico dell’Albissole ora pronto a rimettersi in gioco guidando una formazione del panorama dilettantistico ligure.