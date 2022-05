Albisola, tutto pronto per l’inaugurazione della ciclovia “Borgo della Ceramica”: sarà sabato 21 maggio

Albisola Superiore. Sono terminati i lavori ed ora manca poco all’inaugurazione del nuovo percorso ciclabile che collega le frazioni albisolesi di Luceto ed Ellera. Si tratta di una bike lane i cui lavori sono partiti a fine marzo e che ora si possono dire conclusi.

La Ciclovia Borgo della Ceramica – così è stato denominato il nuovo tratto ciclabile – verrà presentata alla cittadinanza e non solo sabato 21 maggio. Il ritrovo è alle 9.30 a Luceto, presso il piazzale antistante Crcs, cui seguirà una pedalata di gruppo fino ad Ellera. Arrivati a destinazione, poi, ci sarà una visita del borgo di Ellera e un rinfresco finale offerto dai ristoratori della zona per recuperare le energie dell’attività fisica compiuta.

La bike lane è costituita da due strisce bianche ai lati che permettono alle biciclette di avere la precedenza rispetto ai veicoli circolanti accanto. Il principio di questa particolare pista ciclabile senza barriere è lo stesso di quella realizzata a Genova: in mancanza di biciclette, gli altri mezzi possono invadere la corsia.

“Con questa nuova ciclovia vogliamo incentivare l’uso di veicoli sostenibili sul territorio. Albisola ha delle grandi problematiche riferite al traffico – commenta il consigliere comunale Carlo Rossi -, utilizzando maggiormente le biciclette possiamo in parte alleggerirle”.

“Il tratto stradale tra Luceto ed Ellera è molto frequentato dai ciclisti che vogliono raggiungere l’entroterra, ma anche da chi si reca al lavoro – aggiunge Rossi -. Dotarlo di una sede protetta è un modo per rendere più sicure le strade, disciplinando anche i fruitori della corsia“.

“Questa ciclovia è solo l’inizio – conclude il consigliere -. Il nostro sguardo va oltre: quando potremo beneficiare di altri fondi da dedicare in questa direzione doteremo la corsia ciclabile di cartellonistica, panchine e altri oggetti d’arredo per rendere il percorso attrattivo anche in chiave turistica. Poi ovviamente seguiranno i lavori per il progetto della ciclovia tirrenica che toccherà anche Albisola”.