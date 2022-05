Albisola Superiore/Albissola Marina. Sabato 14 maggio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 circa è andata in scena l’AlbiRun, una nuova iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo delle Albisole sostenuta dai Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore. La gara, articolatasi lungo un percorso che ha coinvolto le intere passeggiate “Lungomare degli Artisti ed “Eugenio Montale”, era rivolta agli studenti frequentanti i plessi della scuola secondaria di primo grado ed ai rispettivi genitori, questo per 3,3 chilometri di corsa divisi in tre momenti: quello della corsa competitiva non agonistica per studenti, quello della corsa competitiva non agonistica per genitori e appunto quello della passeggiata, una corsa non competitiva alla quale hanno preso parte i ragazzi insieme ai loro genitori.

Al termine dell’evento non sarebbero potuti mancare alcuni commenti da parte degli organizzatori, orgogliosi e soddisfatti per la buona riuscita dell’evento. Il primo a prendere la parola è stato Davide Costa, professore di scienze motorie ed ideatore e promotore dell’evento il quale ha esordito dichiarando: “È stata davvero una bella giornata di sport. L’idea di questa manifestazione è nata nel più strano dei modi. Durante una notte insonne mi sono infatti ispirato ad iniziative già esistenti tentando di crearne una ad hoc per i miei studenti. Alla fine è stato un successo, un evento reso possibile grazie al supporto dei Comuni, dei Lions, della Libertas, del Coni, dei Bagni Sorriso e di molti volontari che si sono assicurati che tutto andasse per il meglio durante il percorso. Siamo ripartiti dopo due anni difficili, sono molto contento di come sia riuscito quest’evento. Nel mese di giugno organizzeremo anche l’escursione notturna, a breve i ragazzi verranno avvisati. Puntiamo sul futuro”.

Successivamente è intervenuto Luca Ottonello, assessore allo sport del Comune di Albisola Superiore che ha aggiunto: “L’AlbiRun è stata un grande successo. Lo dimostra la grande partecipazione degli studenti, delle famiglie e di tutto il mondo della comunità locale. I comuni sostenendo questo tipo di iniziativa hanno fatto il proprio dovere, si è vista negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi la volontà di tornare a correre insieme e ad abbracciarsi. Riavvicinare alla pratica sportiva era uno degli obiettivi dopo due anni di pandemia, a piccoli passi stiamo marciando verso il suo raggiungimento”.

Infine non sarebbero potute mancare le opinioni di Maria Rosaria Malagamba ed Alberto Parodi, rispettivamente preside e vice-preside dell’Istituto Comprensivo i quali hanno concordato non soltanto sul fatto che l’AlbiRun sia un progetto da ripetere, ma anche sull’obiettivo da parte della scuola di incentivare l’apprendimento favorendo la socializzazione e iniziative come quella andata in scena sabato scorso.

In conclusione medaglie e premi agli studenti partecipanti hanno fatto calare il sipario sulla prima edizione dell’AlbiRun, un’iniziativa (come raccontato dallo stesso professor Davide Costa, ndr) nata durante una notte insonne la quale, dopo due anni di pandemia, ha riportato i ragazzi a divertirsi e sorridere insieme.