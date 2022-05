Albenga Volley, terzo posto finale: “Soddisfazione per il risultato ottenuto”

Albenga. Si è conclusa con una bella vittoria per 3 a 0 (25/14, 25/23, 25/22) sulla Serteco Volley School la stagione 2021/2022 della prima squadra dell’Albenga Volley guidata da coach Giordano Siccardi con il supporto di Barbara Gioda.

La squadra ingauna ha confermato quanto di buono fatto nell’arco di tutta la stagione aggiudicandosi la gara con autorevolezza e dimostrando fino all’ultimo che la posizione in classifica raggiunta non è un caso ma il risultato di impegno e sacrificio da parte di tutte le atlete e dirigenti.

Un terzo posto, a pari punti (31) con il secondo ma con una vittoria in meno, è un risultato che all’inizio dell’annata sportiva sembrava troppo ottimista ma nel corso della stagione è andato via via concretizzandosi, alla luce di prestazioni che si facevano sempre più concrete raggiungendo alla fine un ottimo risultato.

La squadra dell’Albenga Volley scesa in campo sabato sera era composta da Cassisi Giulia, Cavallaro Federica, Curto Giulia, Ferraro Irene, Ferrigno Veronica, Galligani Eleonora, Oddone Chiara, Quaranta Elisa, Riva Linda, Salati Valentina, Simi Rachele, Vernetti Carole (cap.); indisponibili Cordella Martina e Carnabucci Beatrice.

“La società si ritiene molto soddisfatta del risultato ottenuto – dichiara la dirigenza dell’Albenga Volley – complimentandosi in primis con le atlete ed allenatori ma anche con tutti gli addetti ai lavori che hanno dato alla squadra la possibilità di allenarsi in un ambiente stimolante per la crescita della squadra. In questi giorni la dirigenza farà il punto della situazione confrontandosi anche con l’allenatore. Si valuterà se ci saranno le basi per migliorare l’organico con innesti mirati e di conseguenza, si spera, anche la posizione in classifica”.