Albenga, uno spazio comune intitolato a Gino Strada: il consiglio approva la proposta dei consiglieri Minucci e Munì

Albenga. “Ringraziamo il sindaco Riccardo Tomatis per le sue dichiarazioni e tutti i consiglieri che ieri sera hanno accolto favorevolmente la nostra proposta. Siamo molto soddisfatti che, seppur con i voti contrari dei rappresentanti di Lega e Forza Italia, grazie alla nostra mozione, presto Albenga sarà una delle prime città a rendere omaggio alla memoria di un grande uomo come Gino Strada”. Lo affermano, in una nota, in consigliere comunali albenganesi Riccardo Minucci (Azione) e Vincenzo Munì (Italia Viva).

“Avevamo presentato la nostra proposta di intitolare una piazza al fondatore di Emergency, sul finire del 2021 – spiegano – poco dopo la triste notizia della sua scomparsa e precedentemente all’invasione russa dell’Ucraina, prima quindi di una nuova guerra e delle sofferenze causate al popolo ucraino da questo tragico conflitto. Rendere omaggio oggi a Gino Strada, un uomo che ha speso tutta vita a lottare contro la follia della guerra e per la tutela delle vittime dei conflitti, rappresenta quindi una volta ancora, un chiaro messaggio di pace e di fratellanza, forte e inequivocabile”.

“In conclusione, ribadiamo quindi tutta la nostra soddisfazione per questo risultato e per aver lavorato insieme per questa importante iniziativa, convinti dell’importanza di perseguire insieme progetti comuni, consci che lo scopo ultimo di chi ricopre un incarico pubblico, sia unicamente quello di perseguire il bene comune e la crescita della città”, concludono Minucci e Munì.