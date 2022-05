Albenga, Tomatis (FdI): “Su taglio erba amministrazione in ritardo si avvale di due privati spendendo 8 mila euro”

Albenga. “Sul taglio erba, l’amministrazione comunale è in clamoroso ritardo. Per correre ai ripari ha dovuto chiedere aiuto a due soggetto terzi”. A denunciare il nuovo caso di ‘mala amministrazione’ è il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

“Non solo è in ritardo ma chi governa la città è stato costretto ad investire 8 mila euro destinati per altre manutenzioni, affidando appunto il servizio a due operatori esterni in attesa che l’intervento possa essere svolto dalla ditta che ha vinto la gara – dice Roberto Tomatis che punta l’indice contro l’amministrazione -. Siamo a fine maggio in diverse zone della città fioccano segnalazioni di erba alta. Innegabile che vi sia un ritardo nella programmazione. L’affidamento alla ditta vincitrice c’è stato, ma visti i ritardi nella programmazione ancora oggi non ha iniziato il lavoro. Ma mi chiedo se non era il caso di modificare la pianificazione della gara d’appalto per non arrivare a maggio in queste condizioni evitando scempi in giro per la città e correre ai ripari? Quella del taglio dell’erba è un’altra situazione che abbiamo deciso di portare a conoscenza della cittadinanza albenganese”.

“Un nuovo caso, decisamente emblematico, che si aggiunge ad un lungo elenco di carenze sull’operato dell’amministrazione con il sindaco Riccardo Tomatis in testa. Bruciati 8 mila euro, che potevano essere certamente investiti in altri interventi sempre per il settore ambiente e manutenzione”, conclude Tomatis.