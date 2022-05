Albenga, Tomatis (Fdi): “Giovane lavora e percepisce RDC ma il Comune non fornisce dispositivi di sicurezza”

Albenga. “E’ un caso emblematico e forse neanche l’unico che rappresenta questa amministrazione. Ad Albenga c’è un ragazzo che percepisce il reddito di cittadinanza ed è stato inserito nel Puc, progetti utili alla collettività. É addetto alla sorveglianza dei contenitori della spazzatura in un quartiere cittadino, ma è privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza, scarpe e guanti. Non è neanche dotato della pettorina gialla con lo stemma del Comune per farsi riconoscere dagli albenganesi in caso di necessità”.

A denunciare la situazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Tomatis, che aveva già sollevato il caso dei percettori del reddito di cittadinanza “mandati allo sbaraglio con la qualifica di steward” con “progetti varati dal Comune carenti di organizzazione e con una gestione tutta da rivedere”.

“Oltretutto, – ha proseguito Tomatis, – non è neanche dotato delle chiavi per aprire i contenitori della spazzatura. Tra l’altro altri due colleghi, pure loro inseriti nell’elenco dei progetti utili alla collettività, hanno le chiavi ma non possono aprire quei contenitori perché sono dispositivi collegati ad altri cassonetti dell’immondizia”.

“Incaricare lavoratori privi di dispositivi di sicurezza a fare da assistenti alle isole ecologiche in queste condizioni è una umiliazione. Non sono riconoscibili e neanche dotati delle chiavi per poter aprire i contenitori della spazzatura. Chiediamo all’Amministrazione di mettere a disposizione ai partecipanti dei progetti i dispositivi di sicurezza per la tutela della loro salute e che cosa serve un servizio del genere senza linee guida per gli steward incaricati dal Comune”, ha concluso.