Albenga Runners, alla Stramilano record sulla mezza maratona per Carlo Cangiano

Milano. Non finisce di stupire Carlo Cangiano, portacolori della ASD Albenga Runners. Il forte atleta ingauno è riuscito infatti a cogliere un risultato di prestigio sui 21,097 km della Stramilano.

Una giornata densa di impegni per la compagine ponentina, con Michela Volpara che portava a termine in 6h19’ l’UTLAC30, 32 km e 1860 metri di dislivello positivo, bellissimo trail che si svolgeva lungo i sentieri montani che circondano il Lago di Como.

Appena oltre frontiera si correva invece a Mentone la Ronde des Plages, famosa 10 km di corsa su strada francese che quest’anno spegneva le 36 candeline. Nicola Piccardo conquistava una splendida 47ª posizione assoluta con il tempo di 38’28″; 200° Massimiliano Nucera in 49’38″ e 260° Piero Mangino in 53’08″.

Tornando alla gara meneghina che ha segnato anche il record di presenze con 55 mila partecipanti in totale sulle tre distanze in programma (5, 10 e 21,097 km) ottima prestazione sulla distanza di mezzo per Marco Ghisolfo che concludeva la prova in 44’54″, mentre era proprio sulla distanza della mezza maratona che succedeva qualcosa di entusiasmante: Carlo Cangiano faceva segnare un tempo strepitoso, 1h13’50” che gli valeva, oltre al record personale, la 21ª posizione assoluta nella classifica generale.

In una giornata molto calda in cui ad un certo punto si sono sfiorati i 30° di temperatura la prestazione dell’avvocato volante assume un valore ancora più grande. Aspettiamoci altre imprese perché Carlo si sta allenando duramente e saprà sicuramente migliorarsi ancora.

Per la cronaca la gara è stata vinta dal keniota Nyakundi Dickson Simba in 1h03’47” e per le donne dall’italiana Giovanna Epis in 1h11’46”.