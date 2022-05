Albenga, l’assessore Pollio replica a Tomatis (FdI): “Dichiarazioni false”

Albenga. L’assessore all’ambiente del Comune di Albenga Gianni Pollio replica al consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis, che in mattinata aveva denunciato la presenza di “un ragazzo che percepisce il reddito di cittadinanza ed è stato inserito nel Puc, progetti utili alla collettività. É addetto alla sorveglianza dei contenitori della spazzatura in un quartiere cittadino, ma è privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza, scarpe e guanti”.

“Sentiti gli uffici – spiega Pollio – abbiamo verificato , anche con l’RSPP, che gli ausiliari preposti a dare informazioni ai cittadini circa la raccolta differenziata rientranti nei PUC non è necessario che abbiano alcun DPI. Alla persona a cui si riferisce il consigliere Tomatis, che era in prova e che oggi non era in servizio, comunque verrà fornita la pettorina per il più facile riconoscimento da parte degli utenti”.

“Per quel che concerne le chiavi delle campane, invece, preciso che il ruolo dei PUC è esclusivamente quello di dare indicazioni alla cittadinanza e di aiutare nella raccolta differenziata, non quello di aprire i contenitori anche a chi non è in possesso delle stesse – aggiunge l’assessore -. Il consigliere Tomatis ha nuovamente preso un granchio ed afferma cose che non corrispondono al vero”.

“L’amministrazione sta facendo quanto possibile per inserire le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza nell’ambito di progetti utili alla collettività”, conclude.