Albenga, incidente scooter-auto sulla provinciale 453: ferita una donna

Albenga. Incidente stradale questa mattina ad Albenga. È successo una manciata di minuti prima delle 9, sulla provinciale 453.

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza dei campetti da calcio in sintetico, poche centinaia di metri prima dell’imbocco dell’Aurelia Bis.

A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, sono stati uno scooter, un Honda Vision ed un’auto, una Opel Corsa.

I mezzi procedevano nella stessa direzione, verso Coasco. Secondo le prime ipotesi, pare che il conducente dell’auto abbia rallentato per permettere l’immissione di un altro veicolo da una strada laterale e lo scooter che sopraggiungeva da dietro non sarebbe riuscito ad evitarlo.

L’impatto è stato violento e lo scooter è uscito pesantemente danneggiato. A prestare i primi soccorsi al guidatore dello scooter, una donna, sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, si sono fermato ed hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Albenga, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.

Dopo un grande spavento iniziale, complice lo shock per l’accaduto, la ferita è comunque rimasta vigile e cosciente. Si sospettano fratture.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente della Opel, uscito fortunatamente quasi illeso dallo scontro.