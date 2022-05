Albenga in finale nei campionati studenteschi di atletica leggera

Albenga. I ragazzi della scuola media di Leca accedono alla finale nazionale dei campionati studenteschi di atletica leggera.

Questo l’importante risultato raggiunto nella giornata di martedì 17 maggio a Genova dove si è svolto, presso il campo di Villa Gentile, la fase regionale dei campionati studenteschi di atletica leggera al quale hanno partecipato tutte le scuole che si erano imposte (o erano arrivate seconde) nelle rispettive province.

L’Istituto Comprensivo Albenga II (con la sua Scuola Media di Leca) ha raggiunto il terzo posto nella categoria Cadetti ed il primo posto nella categoria Cadette, conquistando il diritto di rappresentare la Liguria alla finale nazionale che si disputerà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno.

La squadra maschile ha potuto contare sulla vittoria negli 80m di Andrea VOLPE (che parteciperà alla finale nazionale di Pescara come individualista) col tempo di 10”12, il terzo posto nella gara dei 1000m da parte di Matteo FACOLLO (tempo 3’ 02” 92) ed il terzo posto nella staffetta 4 x 100 (53”59) composta da Boris IANNIELLO, Lorenzo SANTAMARIA, Francesco TRAINA e Andrea VOLPE.

A sostegno di questi risultati ci sono stati il quarto posto di Francesco Traina nel vortex, il quinto di Lorenzo SANTAMARIA nell’alto, il decimo di Matteo PALAZZO nel lungo e l’ottavo posto di Boris IANNIELLO sugli 80 hs, complice una sfortunata caduta su un ostacolo, senza la quale anche la formazione maschile avrebbe vinto il titolo regionale.

Il conteggio dei punti ha premiato la Scuola ISA SILVIO PELLICO DI SPEZIA, davanti all’IC FOCE GENOVA, e terzi, appunto, i ragazzi di Albenga.

La formazione femminile ha invece potuto coronare il suo sogno facendosi forte della vittoria nel salto in alto di Bianca FERRUA (1,44) e del primo posto in staffetta 4×100 (Viola DANTE – Bianca FERRUA – Carola MARENGO – Benedetta RAVERA) che ha fatto segnare un tempo di 57”94.

A portare sostegno alla classifica finale ci hanno pensato il secondo posto, per pochi centesimi di secondo, sugli 80 m di Benedetta RAVERA, il sesto di Zaira LECINI al Vortex, l’ottavo posto nel salto in lungo di Carola MARENGO, il quinto di Viola DANTE sugli 80 hs e il quarto posto sui 1000 m di Anna BALBIS, che dopo avere vinto quest’anno gli assoluti di categoria sui 100m rana, dimostra che anche sulla terraferma sa il fatto suo.

Alla fine La squadra cadette dell’IC Albenga II si è imposta davanti all’IC QUARTO DI GENOVA e all’IC SANREMO LEVANTE e tra dieci giorni sarà a Pescara a rappresentare la Liguria.

Sicuramente un’enorme soddisfazione per il dirigente Mosè LAURENZANO, per tutti gli insegnanti ed alunni di una scuola che ha sempre valorizzato lo sport, considerandolo parte attiva del processo di formazione e di crescita per gli alunni.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Voglio complimentarmi innanzitutto con tutti i giovani atleti che hanno raggiunto questo importante risultato portando Albenga alle finali nazionali! Un ringraziamento va anche agli insegnanti che seguono da vicino i giovani e, grazie al loro lavoro, permettono loro di avvicinarsi allo sport ed appassionarsi a discipline che li fanno crescere non solo come atleti, ma come persone. Attraverso queste attività i giovani imparano ad affrontare la vita, le vittorie e soprattutto le sconfitte, la competizione, la tensione di una gara, la soddisfazione per i propri risultati personali e il divertimento nello stare insieme, ma seguendo anche delle regole. I campionati studenteschi di atletica racchiudono tutti questi valori e molti alti. Ai ragazzi che parteciperanno alla competizione a Pescara faccio il mio più grande in bocca al lupo da parte di tutta la città! Siamo già fieri dei risultati che avete conseguito e vi seguiremo da vicino facendo, da Albenga, il tifo per voi”.