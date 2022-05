Albenga, il patrimonio artistico e culturale volano per un turismo di qualità: sabato il convegno

Albenga. La dottoressa Laura Pompeo, archeologa e grande studiosa della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, nonché assessore alla cultura della città di Moncalieri, terrà per lo Zonta Club di Alassio-Albenga e il Centro Pannuzio nella sala “San Carlo” di Albenga in via Roma 58, sabato prossimo 7 maggio alle ore 17, una conferenza dal titolo “La valorizzazione dei patrimoni storico-artistici delle città”. Porterà un saluto introduttivo lo storico Pier Franco Quaglieni, Interverrà la professoressa Josepha Costa.

Spiega la dottoressa Pompeo: “Alla base di ogni discorso di valorizzazione bisogna parlare di cultura. Bisogna comprendere che la cultura è un fattore costitutivo dello sviluppo. L’investimento in cultura alza la qualità e l’attrattività di un territorio: nessuno va a vivere, studiare, lavorare, investire, inventare in una località desolata. La cultura è motore di investimenti, di attività, di servizi, di lavoro, di innovazione e di turismo.

In questi anni il nostro Paese ha investito sull’offerta. Ora dobbiamo investire anche sulla domanda, rivolgendoci ai giovani ma non solo. Dobbiamo fare in modo che innanzitutto i residenti si leghino ai luoghi, al proprio territorio, e ne parlino bene, ne siano i principali portavoce. Come dice Carlin Petrini: “Il turismo del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura verso la terra che abitano. I turisti verranno di conseguenza”.

Prosegue le dottoressa Pompeo: “Albenga è una dei pochi luoghi liguri a poter vantare un patrimonio storico, archeologico, monumentale con permanenze dal periodo romano (antica Albium Ingaunum e in seguito Albingaunum), a quello medievale al barocco. Possiede uno dei centri storici più suggestivi e ben conservati della Riviera Ligure di Ponente, compresa la sua costa, l’isola Gallinara, la piana e l’entroterra. Ha un’offerta culturale di qualità, ma il turismo balneare o climatico sembra aver sottovalutato queste sue caratteristiche, sulle quali l’amministrazione si è comunque impegnata”.

E ancora: “Pare evidenziarsi la necessità di puntare su poche specificità ‘strutturali’ (che chiaramente si ‘trascineranno dietro’ altre emergenze) che distinguano Albenga dagli altri siti e di lavorare sullo sviluppo dei servizi e per l’accoglienza di target specifici (scolaresche, escursionisti, gourmet, famiglie con bambini, anziani, stranieri…). Programmare, coordinare, supervisionare, favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra i punti del territorio, promuovere in modo unitario e coordinato, ‘omogeneizzare’ le attività e la forma con cui vengono presentate è fondamentale ovunque; non da ultimo anche per la definizione di un brand forte”.

Conclude la dottoressa Pompeo: “Il turismo è un settore strategico per questi bellissimi territori, che da sempre ne hanno la vocazione. Prima di questi ultimi due drammatici anni, il turismo era in crescita ovunque nel mondo. Questi anni hanno comportato numerosi gravi danni, con diversi tipi di ricadute negative su musei, siti, ristoranti, hotel, trasporti, fiere, agenzie. Ora si tratta di ricostruire la fiducia del pubblico, che sta tornando numeroso. Ma questi ultimi due anni possono essere letti anche come occasione da non sprecare per correggere alcune debolezze strutturali. La valorizzazione per i residenti e per un turismo di qualità oggi è un volano formidabile per accelerare la ripresa”.