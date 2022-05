Albenga, il giornalista Stefano Pezzini premiato dal circolo fotografico “San Giorgio”

Albenga. Il Circolo Fotografico San Giorgio, associazione culturale di Albenga con sede a Peagna di Ceriale, Benemerita della Fotografia Italiana (FIAF) e rappresentante internazionale della FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique), ha premiato il giornalista Stefano Pezzini in una cerimonia inserita nel Lions Day per la Giornata della Vista.

Stefano Pezzini, oggi in quiescenza, ma attivissimo nella promozione del territorio ponentino e delle sue eccellenze (suoi il sito, blog e pagina social Liguria & Dintorni), è stato a lungo cronista de “La Stampa” e dei principali quotidiani liguri. Oggi collabora con IVG.it come redattore della rubrica “Liguria del Gusto”, in uscita ogni lunedì.

Come è stato detto alla cerimonia, in presenza del segretario Lions Club di Albenga Emilio Bosisio e dell’avv. Giorgio Cangiano, Pezzini ha generosamente messo a disposizione del Circolo, durante le fatiche per salire alla ribalta della fotografia nazionale, le sue esperienze di editing nelle redazioni giornalistiche, sostenendo gli sforzi formativi dei soci.

Appassionato di fotografia, dichiarandolo socio “benemerito” e “onorario”, il pres. Tavaroli ha tenuto a mettere in luce anche l’attività costante di divulgazione sulle virtù enogastronomiche e culinarie del territorio, l’impegno per le De.Co. di Albenga e gli sforzi di animazione culturale a ponente e in Liguria che hanno fatto di Stefano un prezioso esperto di grande livello.