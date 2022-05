Albenga, i Fieui di Caruggi celebrano la “loro” Madonnina: appuntamento il 28 maggio

Albenga. Come ogni anno i Fieui di Caruggi di Albenga mantengono il tradizionale appuntamento con la “loro” Madonnina, mai interrotto neppure in tempo di Covid.

Pertanto sabato 28 maggio, a conclusione del mese mariano, renderanno omaggio alla loro protettrice con la Santa Benedizione e recitando la preghiera, da loro stessi composta.

L’appuntamento è subito dopo la messa vespertina delle 18 in Cattedrale. Un piccolo corteo partirà da Piazza San Michele alla volta di via Medaglie d’Oro (lato fiume Centa) per recarsi davanti all’edicola che ospita appunto la piccola statua raffigurante la Madonna dei Caruggi.

Tutti sono invitati a partecipare: “Sarà una cerimonia breve e semplice, ma significativa. Sarà importante essere presenti per rinnovare, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, la nostra richiesta di aiuto e protezione alla Madonnina dei caruggi”, hanno spiegato i Fieui.

Nell’occasione sarà anche recitata una preghiera dedicata al Sacro Cuore, “in ricordo dell’indimenticabile Giacumin Gandolfo che tanto si è prodigato per i giovani albenganesi e per lo sport”. In collaborazione con l’unione Sportiva San Filippo Neri e l’Agenzia di Onoranze Funebri Le torri ingaune.