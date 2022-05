Albenga, gli assessori Pelosi e Gaia: “L’aumento degli stipendi non ha tolto risorse ai servizi”

Albenga. “Il consigliere Tomatis ha perso un’altra buona occasione per tacere ed evitare, così, di fare l’ennesima brutta figura dimostrando di non essere minimamente a conoscenza di quello di cui parla. Solo una mente semplice o in cattiva fede, infatti, può pensare che i soldi per gli aumenti di stipendio, peraltro decisi dal Governo ed applicati gradualmente (si è deciso di non applicare infatti l’immediato aumento, ma di scaglionarlo su tre anni) dal Comune di Albenga, siano stati tolti da altri servizi”. E’ la replica dell’assessore al bilancio Silvia Pelosi e dell’assessore alle politiche sociali Marta Gaia all’attacco rivolto all’amministrazione dal consigliere comunale Roberto Tomatis in merito al bilancio.

“Peraltro tutti i componenti di questa amministrazione, sindaco in primis – proseguono gli assessori -, non sono soliti farsi pubblicità su iniziative benefiche o donazioni che hanno già fatto o che intendono fare, ma stia pur sereno il consigliere Tomatis che ci si è già mossi in questa direzione senza bisogno di darne notizia attraverso gli organi di stampa (e ci auguriamo che anche il Presidente del Consiglio Comunale che ha ricevuto lo stesso aumento faccia altrettanto). Ribadendo ancora una volta affinché sia chiaro al consigliere di minoranza che quelle risorse non si sarebbero potute destinare a nuove assunzioni (per i limiti assunzionali previsti dalla legge), occorre fare alcune precisazioni sul personale dei servizi sociali”.

“Tra il 2020 e il 2021 sono state assunte ben 4 assistenti sociali a tempo indeterminato di cui tre full-time e una part-time, questo nel solo contesto delle politiche sociali del Comune di Albenga senza contare le assunzioni del Distretto – continuano Pelosi e Gaia -. Per alcuni servizi (scuolabus, asilo nido e domiciliare anziani) il personale è stato integrato attraverso cooperative per rispettare i tetti assunzionali previsti dalle normative che, evidentemente il consigliere di minoranza Tomatis nonostante gli anni passati in amministrazione non conosce o finge di non conoscere. È aumentato infine l’organico degli amministrativi e dell’asilo nido anche per alcuni trasferimenti interni al Comune”.

“L’attenzione dell’amministrazione sul reparto del sociale è sempre massima. Non si preoccupi il consigliere Tomatis che forse è abituato ad altri modi di fare politica e, memore di come sono state gestite certe questioni in questo delicatissimo settore da passate amministrazioni di centrodestra sicuramente a lui più vicine, teme che certi errori possano essere ripetuti. Grazie alla collaborazione costante e proficua tra amministratori, personale del distretto sociosanitario e l’ufficio delle politiche sociali del Comune di Albenga, stiamo facendo molto cercando di rispondere in modo efficace ai nostri concittadini e alle esigenze che una situazione difficile come quella che stiamo vivendo (prima a causa del Covid, ora anche a causa della guerra in Ucraina) si sta verificando”, hanno concluso.