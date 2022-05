Albenga, Distilo (Aria Nuova): “Pronti a raccolta firme per togliere l’acqua dalle mani del privato”

Albenga. “L’acqua, ancora oggi, in città è gestita dalla società privata Acquedotto San Lazzaro, malgrado siano state costitute società pubbliche che dovrebbero gestire gli impianti, la manutenzione, la bollettazione e gli incassi”.

Parola di Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga) che, dopo quella per l’ospedale, si è detto pronto, in caso di necessità, a lanciare una nuova petizione “per togliere il bene comune dalle mani del privato”.

“Stare in mezzo alla gente per la raccolta firme dell’ospedale è stato molto bello e sopratutto abbiamo avuto moltissime segnalazioni, – ha spiegato Distilo. – La gente che abbiamo incontrato oltre a lamentarsi per l’incuria della città manifesta una grande perdita di fiducia nelle istituzioni, la maggior parte dei cittadini dice di aver perso completamente la fiducia dopo il referendum sull’acqua pubblica del 2011. E hanno ragione”.

“Oltre alle bollette che arrivano giornalmente con notevole aumento dell’acqua e della parte di depurazione il comune di Albenga non ha un introito reale per la gestione del bene primario dei cittadini, che dovrebbero chiedere indietro tutti i soldi versati per la depurazione versati senza alcun titolo al privato”, ha proseguito.

“Il nostro gruppo è determinato a schierarsi dalla parte dei cittadini. Acque pubbliche savonesi dovrebbe inoltre chiudere questa vicenda con il contenzioso al privato e trovando la giusta soluzione per tutti i dipendenti oggi in servizio alla ditta privata assorbendoli in toto dalla nuova società pubblica”, ha aggiunto ancora.

“Dopo 11 anni siamo ancora fermi al punto di partenza e il comune potrebbe incassare una grande parte da investire nuovamente per rifare gli impianti che in città hanno una perdita di oltre il 45%. L’unico interesse che si sta facendo è a tutela del privato mente i cittadini continuano a pagare bollette sempre più care”.

“E’ arrivato il momento di chiudere questo brutto capitolo a tutela dei cittadini e non della società acquedotto San Lazzaro che ancora oggi gestisce l’acqua pubblica senza nessun diritto dobbiamo eseguire la volontà degli italiani che per il 95% aveva scelto di lasciare pubblica la nostra acqua e noi di Aria Nuova per Albenga lo faremo statene certi“, ha concluso Distilo.