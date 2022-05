Albenga, Ciangherotti plaude “Fior d’Albenga” e attacca: “La maggioranza abdichi a favore delle associazioni”

Albenga. “La maggioranza abdichi e lasci il posto alle associazioni”. È il pensiero del consigliere di minoranza di Forza Italia di Albenga Eraldo Ciangherotti che ha voluto dedicare un plauso all’evento “Fior d’Albenga” e all’associazione che lo organizza, ma non senza risparmiare una frecciata alla giunta Tomatis.

“Meno male che Associazione Fior d’Albenga c’è, mi verrebbe da canticchiare, sull’aria dell’inno di Forza Italia, passeggiando per il centro storico di Albenga, tra le splendide aiuole di Fior d’Albenga, a cominciare da quelle, magistrali, ispirate da Jurassic Park e dai suoi dinosauri. Aiuole ideate e curate da Assiciazione Fior d’Albenga, appunto, che di fatto hanno richiamato migliaia di persone nel centro storico, con i bambini impazziti dai dinosauri che muovono testa e coda”, ha esordito l’amministratore forzista.

“Voglio ringraziare pubblicamente l’Associazione Fior d’Albenga, nelle persone del suo direttivo, Gerolamo Calleri, Mirco Mastroianni, Riccardo Vignone e Giuseppe Rossi, per lo sforzo di idee e organizzazione, vorrei che lo facesse anche la sgangherata giunta guidata dal sindaco Riccardo Tomatis. Senza l’Associazione Fior d’Albenga, questa giunta inconcludente non avrebbe certamente realizzato aiuole così belle, suggestive, di successo come quelle con i dinosauri”, ha proseguito.

Quindi, l’attacco diretto: “Spero che la maggioranza, i suoi assessori, il vicesindaco e assessore al Turismo Passino si rendano conto della loro incapacità e abbiamo la dignità di abdicare a favore delle associazioni ingaune che hanno idee, voglia di fare, guizzi geniali, ma che non vengono quasi mai considerate, se non in campagna elettorale”.

Personalmente, sollecitato sui social da molti miei amici pazienti, ho cercato di fare la mia parte, insegnando al piccolo dinosauro a lavarsi i denti dopo ogni pasto (per evitare le gengive sanguinanti che hanno i dinosauri più grandi), ma sono convinto che con manifestazioni del genere Albenga, grazie alle sue associazioni, possa rilanciarsi a livello turistico. A proposito, ho visto che Albenga ha partecipato al Salone Agroalimentare Ligure di Finale Ligure assieme ad altri Comuni. Ovviamente non ha portato le due De.Co., e questo la dice lunga sulla strategia di marketing dell’assessorato al Turismo”: così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga”, ha concluso Ciangherotti.