Alassio, presentato il “Festival della Cultura” 2022. Melgrati: “Inchiesta GDF? Massima fiducia a Ferrantino&Partners”

Alassio. “Massima fiducia da parte del Comune di Alassio alla ‘Ferrantino&Parteners’, che da anni, in forme diverse, ha sempre collaborato attivamente all’organizzazione di questo importante evento”. Lo ha accennato nell’ambito della conferenza, e lo ha ribadito poco dopo ai microfoni di IVG.it, senza sottrarsi alla questione, il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

Questa mattina, infatti, in municipio, è stata presentata l’edizione 2022 del “Festival della Cultura” alassino. L’evento tornerà ad aprire i battenti da giugno e quest’anno il focus sarà sui giovani talenti “per offrire un’opportunità di espressione e una visibilità all’interno di laboratori, contest ed eventi dedicati alle arti presenti nel Festival”.

Grossa novità, il ritorno del Premio alla Carriera “Alassio Cinema” sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema in partnership con la Città di Alassio con cui è stato firmato un accordo culturale: da questa edizione vedrà il riconoscimento sarà realizzato da una giovane talentuosa story art designer piemontese, Marzia Boaglio.

Fra le tante novità 2022 verrà organizzato anche un Festival OFF, visibile sui canali in digitale, con giornalisti che dialogheranno di arte, musica, cinema, letteratura e food (QUI il calendario completo dell’evento).

Insomma, una mattinata di festa per introdurre l’evento principe dell’estate alassina, su cui pesa, però, inevitabilmente l’ombra dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sull’assegnazione dell’organizzazione della scorsa edizione, quella 2021.

L’ipotesi di reato è quella di “turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente” e l’indagine vede coinvolte Raffaella Ferrantino della società “Farrenatino&Parteners” e Barbara Nieddu, compagna del sindaco, e socia con Ferrantino della MCP sas (QUI tutte le specifiche sulla vicenda, su cui è già intervenuto il legale di Nieddu, Franco Vazio).

Mentre le stesse Ferrantino e Nieddu, presenti questa mattina, in questa fase hanno preferito il classico e “no comment” in attesa di nuovi sviluppi, sulla vicenda è intervenuto proprio il primo cittadino Melgrati.

“È stato fatto un bando, o meglio una manifestazione di interesse. È stato pubblicato sul sito del Comune di Alassio dove è stato fruibile per circa per un mese. L’unica agenzia ad aver partecipato per organizzare un qualcosa che poteva assomigliare al Festival della Cultura è stata la ‘Ferrantino&Partners’ e l’organizzazione è stata assegnata all’unica società che ha partecipato al bando. Fossero state almeno in due potrei capire le perplessità della magistratura. Partecipando solo un’azienda onestamente non capisco quale sia il problema”, ha dichiarato Melgrati.

Da parte del Comune di Alassio, quindi, ribadita “la massima fiducia alla ‘Ferrantino&Partners’”: “E non lo dico io, – ha proseguito il primo cittadino alassino, – ma i risultati ottenuti, che sono stati eclatanti, non solo in termini di presenze ma soprattutto di rilevanza mediatica nazionale ed internazionale. Abbiamo fatto calcolare i dati da un ente terzo certificatore che ha valutato le uscite sui giornali nazionali e all’estero: il valore commerciale di queste uscite, se le avesse dovute pagare l’ente comunale, avrebbe superato i 650mila euro“.

“Questo a mio avviso dovrebbe bastare a giustificare l’apporto della società che gestisce questa manifestazione. L’evento ha avuto collegamenti web in diretta con più di 100mila persone, che hanno seguito l’evento dall’inizio alla fine: sono numeri altissimi, che certificano il successo di questa manifestazione”.

Infine, un appello rivolto a tutte le potenziali agenzie interessate per il prossimo anno e quelli a venire: “Per il prossimo anno, comunque, colgo l’occasione sin da ora per invitare altre agenzie a farsi avanti per la prossima edizione, presentando un progetto ed un programma. Se saranno migliori di quelli attuali, giunta e dirigenti li valuteranno e procederanno alla nuova assegnazione. Al momento, ribadisco, una sola proposta è pervenuta ed una ne abbiamo accettata, con risultati ottimi e tangibili”, ha concluso il sindaco di Alassio.