Alassio, in programma “La partita del secolo” in memoria di Piero Gaggero

Come si svolge? Quattro squadre di cui due dalla tipologia scolastica (Don Bosco Alassio VS Liceo Giordano Bruno di Albenga) che per il secondo anno consecutivo si sfidano al di fuori dei banchi scolastici sotto il segno della solidarietà e altre due in ricordo di storiche compagini del nostro territorio che sono: (Story/Auxilium Alassio VS Story/Villanovese d’Albenga).

Che cosa hanno in comune questi due team?

La passione per il calcio degli anni 90 (in quanto parliamo di ex calciatori oggi al 2° giro di boa) e un grande amico dello sport alassino scomparso nel 2020, l’allenatore di “anime ribelle” del tempo, il mitico Piero Gaggero. Non solo solidarietà ma anche un evento in ricordo di un grande uomo che ha allenato più generazioni sotto il segno del sorriso e del rispetto.

Nasce per l’occasione il 1° Memorial PIERO GAGGERO.

Sarà una grande giornata di sport e divertimento, un motivo per legare più generazioni ricordando i veri valori dello sport quali amicizia, passione e sacrificio. Tutto avrà inizio alle ore 15:00 con la presentazione delle quattro squadre a centrocampo e la Banda di Alassio che per l’occasione intonerà l’inno nazionale Italiano. Le due partite principali avranno una durata di 60 minuti (30 minuti per tempo), quindi 1 ora a match mentre la finalissima durerà 30 minuti tempo unico. Alle ore 15.15 calcio d’inizio ai ragazzi (talenti di oggi) delle scuole di Alassio ed Albenga, negli intervalli momenti musicali a cura del cantautore Nando Rizzo e alle ore 16:40 (termine manifestazione prevista per le ore 18:30 con premiazioni) la partita del secolo che si concretizza con una grande adunata/rimpatriata storica di amici (in campo), di ex glorie dello sport che hanno militato nelle due squadre allenate nei mitici anni 90 dal Mister Piero Gaggero.

Ogni squadra avrà un blasonato (personaggio) capitano dai valori sportivi ed artistici, e la partecipazione di un noto giornalista che in coppia con Marco Dottore (di TGevents Television) si occuperanno della cronaca-animata delle partite. PROSSIMAMENTE I NOMI.

Le partire saranno arbitrate dalla Sezione Arbitri di Albenga mentre la finalissima toccherà all’ex Arbitro di serie (A) Angelo Bonfrisco.

QUINDI ADUNATAAA!… chi ha avuto l’onore di farsi allenare dall’indimenticabile Mister Piero Gaggero confermi la sua presenza a agenzia@eccoci.it oppure telefonare direttamente a Elena Gaggero cell. 334.8573830 – Anna Vottero cell. 348.9117537 e semplicemente dire: IO C’ERO ED IO CI SARO!