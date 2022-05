Alassio, corso di disostruzione al nido Piccolo Principe

Alassio. Un corso per i genitori dei bimbi ospiti del Nido Piccolo Principe, per insegnare loro una manovra semplice, ma fondamentale per la salvezza dei bambini.

“Quante volte si legge di bambini soffocati da pezzi di giocattoli, di oggetti trovati in giro per casa gattonando e che, spinti dalla curiosità e dal desiderio di provare tutto, se li infilano in bocca senza più riuscire a espellerlo e a respirare. Franca Giannotta Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio spiega così l’idea di organizzare il corso di disostruzione avvalendosi della collaborazione del noto osteopata e terapista Luca Musella.

“Ringrazio Luca per la sua professionalità e per come ha subito accolto l’invito – prosegue Giannotta – e tutti i genitori che hanno preso parte alla giornata seguita con grande attenzione da tutti”.