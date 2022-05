Alassio: controlli sugli autobus delle gite scolastiche

Alassio. Sono ripresi in questi giorni i controlli sugli autobus in partenza per le gite scolastiche.

“Sono circa una decina i mezzi e gli autisti che nelle ultime settimane abbiamo sottoposto ai controlli di legge – spiega Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio – Da due anni, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, le gite scolastiche sono state completamente annullate: un servizio che quindi non era più necessario”.

“La ricomparsa delle gite nei calendari scolastici è un’ulteriore segnale di ripartenza, che, ovviamente impone la ripresa anche dei controlli”.

Pneumatici, condizioni interne, cinture di sicurezza, estintori, fari, integrità dei cristalli, ma anche assicurazione e certificato di revisione… un lungo elenco di verifiche che si conclude con test etilometri al conducente.

“Gli istituti scolastici ci segnalano le date e i luoghi di partenza – prosegue Parrella – che generalmente sono nei pressi della Piscina o del Palazzetto dello Sport. Dopo i controlli, tutti regolarmente superati, gli autobus con una festante comitiva a bordo sono partiti per le loro destinazioni in Italia e anche all’estero”.​