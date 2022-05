Alassio, concluso il terzo laboratorio di progettazione dell’offerta turistica

Alassio. Si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala Convegni dell’Hotel Toscana, il Digital Hospitality Lab, il terzo e ultimo appuntamento – prima dell’avvio della stagione estiva – di progettazione dell’offerta turistica della destinazione Alassio.

Il laboratorio, dedicato in particolare alle strutture ricettive, ha visto la conduzione dei lavori della due giorni da parte di Armando Travaglini, il principale esperto di Digital Marketing in Italia.

“In questa due giorni – spiega il Destination Manager del Comune di Alassio, Luca Caputo – gli operatori hanno potuto vedere le novità in tema di digital marketing per l’Hospitality e hanno potuto sperimentare come mettere in atto strategie e attività molto operative. Nella seconda giornata inoltre, come per gli altri laboratori, ho voluto prevedere una parte di co-conduzione per coordinare gli sforzi che dal punto di vista strategico stiamo portando avanti con VisitAlassio. Fin dal primo incontro progettuale, infatti, l’intento non era meramente quello di fare formazione”.

“Con l’idea dei tre laboratori di progettazione VisitAlassio abbiamo coniugato il bisogno degli operatori di formarsi insieme a quello di cominciare ad avere una strategia, una visione e un allineamento comune, che permetterà insomma di parlare al turista sempre più come un’unica voce. In ogni seconda giornata abbiamo condiviso il piano strategico di VisitAlassio e l’abbiamo restituito agli operatori perché potessero metterlo in pratica sulla scorta di quanto affrontato, ognuno nella propria autonomia ma all’interno della stessa visione. Più riusciremo ad allenarci a fare questo, più sarà chiaro dove vorremo andare e come farlo, come destinazione tutta.” ​