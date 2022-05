Alassio, il 19 maggio aprono le iscrizioni al Campo Sole e all’Estate Ragazzi

Alassio. Si apriranno giovedì 19 maggio per chiudersi mercoledì 25 maggio le iscrizioni per il Campo Sole e l’Estate Ragazzi. Potranno accedervi i bambini e le bambine, dai 3 ai 14 anni, residenti ad Alassio con entrambe i genitori lavoratori.

“Abbiamo imposto un numero chiuso – commenta Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche – prevedendo un massimo di 60 posti. Quest’anno però, in via sperimentale, vogliamo attivare la nuova Sezione Primavera Estiva dando la possibilità di frequenza anche ai minori da 24 mesi ai tre anni. L’intento è quello di andare ulteriormente incontro alle famiglie attrezzando l’accoglienza e l’animazione estiva anche per i bimbi più piccoli. Ciò ha richiesto una programmazione ad hoc e uno sforzo economico maggiore, anche in considerazione del atto che per i soli 10 posti disponibili per questo primo anno, dovremo impegnare tre figure professionali”.

“Al momento – prosegue Macheda – sono stanziati circa 175mila Euro nei quali sono ricompreso gli educatori, i materiali, la spiaggia, la mensa e i trasporti: una cifra che potrà essere ampliata ulteriormente sulla base di eventuali necessità di inclusione che richiederanno figure professionali specifiche”.

Campo Sole ed Estate Ragazzi prenderanno ufficialmente il via dal 27 giugno fino al 27 agosto dal lunedì al sabato dalle 7,45 alle 16,45. La sede logistica del servizio, anche quest’anno, è stata individuata presso l’edificio scolastico di Via Neghelli, prevedendo la possibilità di più accessi, più aule e spazi all’aperto. Quanto alla spiaggia, in virtù di un’apposita convenzione con il Cnam Alassio, sarà ancora la spiaggia attrezzata del Cnam nei pressi del Porto Turistico Luca Ferrari, il punto di riferimento dell’estate dei piccoli alassini.

Come sopra indicato le iscrizioni potranno essere presentate dal 19 maggio fino al 25 maggio con domanda da compilarsi su apposito modulo, predisposto dall’Ufficio Politiche Educative, da scaricare dalla home page del sito comunale, sezione “Avvisi e novità”. Il modulo compilato in tutte le sue parti dovrà essere inviato all’indirizzo mail: scolastico@comune.alassio.sv.it