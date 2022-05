Alassio, 150mila euro per il Fondo Sociale Affitti: aiutate 194 famiglie in difficoltà

Alassio. Si è conclusa l’istruttoria delle 203 domande pervenute rispetto al bando del Fondo Sociale Affitti emesso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio.

​”La giunta regionale – ricorda l’assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta – nel febbraio scorso, ha formalmente avviato le procedure per l’attribuzione di risorse integrative ai Comuni, da destinare al Fondo Sociale Affitti. Il Comune di Alassio ha ricevuto, in proposito, il trasferimento di € 94.195,46, somma che siamo riusciti ad integrare con ulteriori € 60.551,22 risorse provenienti dal bilancio comunale per un totale da destinare ai cittadini di € 154.746,68″

Il relativo bando era rivolto ai residenti nel Comune di Alassio, titolari di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario e con un I.S.E.E. 2022 non superiore a 35mila euro in concomitanza con una perdita di reddito tra il 2020 ed il 2021 superiore al 25%.​

“Sono 203 le domande pervenute – spiega Franca Giannotta – di cui 194 risultate compatibili con i criteri per l’erogazione del contributo previsto al massimo di circa 1.013 euro. I cittadini, che al momento della presentazione della domanda hanno ricevuto un codice alfanumerico identificativo della pratica, potranno verificare sul sito del Comune di Alassio, l’accettazione della domanda e il contributo destinato loro”.

Da ieri gli esiti dell’istruttoria sono pubblicati sulla home page del sito del Comune di Alassio, alla voce “Avvisi – Novità”. Sarà presente anche l’elenco dei 9 cittadini, criptati anch’essi da codice, la cui domanda è stata respinta, con le rispettive motivazioni.​