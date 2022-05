Al Teatro Sacco di Savona il premio Luciana Costantino 2022, ecco le tre compagnie in lizza

Savona. Saranno le compagnie “Nati da un Sogno” con uno spettacolo di musical, “La Torretta di Savona” con una commedia dialettale e “I Boccascena” con uno spettacolo di prosa, a contendersi il premio “Luciana Costantino 2022”.

Il comitato organizzatore della rassegna savonese ha affidato a Lazzaro Calcagno, regista e autore professionista diplomato allo stabile di Genova, il compito di selezionare gli spettacoli finalisti al concorso riservato alle compagnie della provincia di Savona regolarmente iscritte alla Federazione Italiana Teatro Amatori.

“Tra le molte proposte di qualità – motiva Lazzaro Calcagno – ho voluto scegliere tre generi diversi: musical, prosa e dialetto ligure, per dare una dimensione della poliedricità e del valore del teatro amatoriale. Da professionista, considero il teatro una risorsa per la cultura nei territori. Da sempre il teatro ci insegna a riconoscere la bellezza e a difenderla, proprio per questo, il teatro amatoriale va sostenuto sempre”.

“La rassegna ‘Luciana Costantino 2022’ vuole riconoscere e ricordare, ancora una volta, il valore sociale di Luciana Costantino, una presenza fondamentale per il teatro della nostra provincia. Un particolare ringraziamento a Lazzaro Calcagno, un grande professionista che ha messo a disposizione la sua esperienza per la selezione delle compagnie finaliste, che ancora una volta, dimostra come il Teatro sia, nelle sue diverse accezioni, una fondamentale forma d’arte accessibile a tutti” afferma Alessio Dalmazzone, presidente del comitato provinciale Fita.

Continua la presidente della Libera Compagnia Teatro Sacco Manuela Salviati: “Sono orgogliosa di ospitare per il terzo anno consecutivo nel nostro teatro, la rassegna intitolata e dedicata a Luciana Costantino, uno dei personaggi più importanti della cultura teatrale savonese e non solo. Speriamo di continuare nei prossimi anni, anche con l’aiuto delle istituzioni, a rendere questo premio sempre più importante per valorizzare la cultura del nostro territorio”.

Le compagnie finaliste si esibiranno nel mese di maggio e più precisamente: venerdì 6 alle 21 compagnia “I Boccascena” con “Teatro alla carta”, domenica 15 alle 18 la compagnia “La Torretta” con “Gildo Peragallo ingegnere”, venerdì 20 alle 21 i “Nati da un sogno” con “11 settembre – l’isola che accolse il mondo”.

Tutti gli spettacoli saranno rappresentati sul prestigioso palcoscenico dell’Antico Teatro Sacco di Savona. La giuria tecnica premierà la migliore rappresentazione con il “Premio Luciana Costantino 2022” e attribuirà alla migliore attrice il premio dedicato ad Angela Atteo, attrice della Libera Compagnia Teatro Sacco prematuramente scomparsa.

Gli spettatori assegneranno il premio “spettacolo di miglior gradimento al pubblico”. I riconoscimenti saranno consegnati nella serata di premiazione del 3 giugno alle 2 dopo la rappresentazione dello spettacolo fuori concorso “Donne informate sui fatti” messo in scena dalla pluripremiata compagnia “Il Ramaiolo in scena” di Imperia.