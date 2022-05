Al porto di Andora torna “Azzurro Pesce d’Autore”, dal mare ai sentieri il territorio è protagonistica

Andora. “La tavola del pescatore: dal mare agli uliveti. Percorso turistico- gastronomico fra sapori ed eccellenze locali” è il tema di apertura della rassegna” Azzurro, pesce d’autore”, la manifestazione dedicata alle produzioni ittiche e agricole andoresi, liguri e dell’artigianato locale.

La manifestazione è in programma nel porto turistico di Andora, dal 13 al 15 maggio 2022, con orario dalle 10.00 alle 24.00.

L’evento che propone convegni, show cooking, degustazioni, spazi street food dedicati al pescato locale è promosso dal Comune di Andora con il patrocinio della Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Flag Gruppo Azione Costiera Savonese, il Flag Gac Levante Ligure, il Flag Gac Il mare delle Alpi, in collaborazione con associazione Città dell’Olio, Guardia Costiera e A.M.A. L’organizzazione è stata affidata alla Blunel.

L’apertura sarà ripresa dalle telecamere di Benvenuti in Liguria il nuovo programma di Maria Teresa Ruta che durante la giornata farà un video racconto delle eccellenze del territorio intervistando i produttori locali. Il programma andrà in onda su Telenord.

Lo show cooking di apertura, La tavola del pescatore con lo chef Diego Pani (ore 11.00), in dialogo con Maria Teresa Ruta (tendostruttura Officina dei Sapori) riunirà in un piatto il pescato di giornata e le eccellenze agricole della piana e sarà l’occasione per parlare di itinerari turistico-gastronomici con i sindaci dei comuni vicini che condividono con Andora i sentieri: Laigueglia, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico e Diano Marina.

Azzurro, pesce d’autore, ancora prima che i cuochi si mettano ai fornelli, aprirà anche con uno spazio dedicato alla tutela ambientale. Il dottor Marco Contardi dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (ore 9.30) nella tendostruttura centrale terrà un mini convegno “Materiali Smart e Sostenibili” dedicato agli studenti delle scuole che potranno conoscere meglio i passi in avanti che sta facendo la ricerca in tema di bioplastiche, derivate da alimenti, metodi ecologici di frazionamento per il cibo e biosostenibilità.

Ecco il programma completo del 13 maggio 2022.

Porto di Andora

Tendostruttura Officina dei Sapori

Ore 9.30: Convegno inaugurale a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova “Materiali Smart e Sostenibili” relatore Dott. Marco Contardi dedicato agli studenti degli Istituti Scolastici di Andora

Ore 10.00: Apertura Area Espositiva, Mercatino del Contadino, Area Street Food

Ore 10.30: taglio del nastro

Officina dei sapori (Tendostruttura)

Ore 11.00 Saluto delle Autorità

Ore 11.00: Apertura con le telecamere di “Benvenuti in Liguria” programma di Telenord condotto da Maria Teresa Ruta che realizzerà un videoracconto del territorio attraverso le storie dei produttori locali

Ore 11.15: Show Cooking “La tavola del pescatore: dal mare agli uliveti. Percorso turistico-gastronomico fra sapori ed eccellenze locali” a cura dello chef Diego Pani del Ristorante Marco Polo di Ventimiglia – Degustazione

Ore 16.00 a cura del FLAG GAC SAVONESE in collaborazione con la Cooperativa Capo Mele di Andora “Il Pesce Povero”- Show Cooking con degustazione condotto da Michele Cardarelli

Ore 16.00: Apertura Area Baby – Baby Lab “Le corde, le vele e i Pesci” – laboratorio didattico esperienziale a cura di Seares

Ore 18.00 a cura di Frantoio Morro: “I gumbi di Andora nel tempo”

Spettacoli

Area Baby

Ore 18.00: Lo Spettacolo dei Burattini “La Baracca dei Burattini”

Ore 20.00: Lo Spettacolo dei Burattini “La Baracca dei Burattini”

Street Artist

Ore 18.00: Family Circus con lo spettacolo “Fortunello e Marbella”

Ore 19.30: Family Circus con lo spettacolo “Fortunello e Marbella”

Ore 20.30: Family Circus con lo spettacolo “Fortunello e Marbella”