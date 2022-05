Aism Savona dona cento gardenie al Comune di Albissola

Albissola Marina. Sono un centinaio le piante di gardenia avanzate causa mal tempo, dall’ultima campagna di raccolta fondi, che la sezione provinciale dell’AISM ha donato al Comune di Albissola Marina con l’obiettivo di arricchire le aiuole cittadine ed al contempo sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dell’attività che l’associazione svolge a livello locale e nazionale.

In data odierna, sotto la supervisione dell’assessorato al verde pubblico, gli addetti alla manutenzione del verde comunale, hanno provveduto alla messa a dimora delle gardenie donate, parte nei pressi dell’aiuola posta all’ingresso del parco Luigi Silvestro – rappresenta un gesto importante per la ns comunità che consolida un rapporto di collaborazione tra il ns Ente e l’Aism. La nostra amministrazione è da sempre attenta alla salvaguardia ed incremento del verde pubblico e la donazione di queste piantine si inserisce in una più ampia programmazione di rigenerazione urbana del verde cittadino che gradualmente stiamo portando avanti”.

“A nome dell’Amministrazione civica ringrazio tutta la sezione provinciale di Savona dell’Aism, per la sensibilità dimostrata ed in particolare il sig. Arturo Asti componente del direttivo provinciale dell’associazione che ha materialmente consegnato i scatoloni contenenti le gardenie oggetto della donazione”.