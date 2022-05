Aikido: esami finali dei bambini di Finale, Tovo e Villanova

Ieri, domenica 29 maggio, i bambini della Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, sezione della Polisportiva del Finale, hanno dato gli esami conclusivi dei corsi di Aikido tenuti dai Responsabili dei tre Dojo, Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari.

E’ stata una bellissima mattinata, che ha finalmente visto riunire tutti in una volta i bambini di età compresa tra i 6 e i 10-12 anni, dei tre dojo in un unico stage a loro dedicato, dopo la stagione invernale!

Per affrontare l’esame sono stati divisi per grado e si sono dovuti cimentare in vari tipi di esercizi e tecniche dell’Aikido in base al proprio livello e confrontandosi anche con bambini che non conoscevano.

E così, al termine della mattinata i Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari hanno dato:

– 3 nuove cinture bianca-gialla;

– 13 nuove cinture gialle;

– 4 nuove cinture giallo-arancio;

– 2 nuove cinture arancio-verdi;

– 2 nuove cinture verdi;

– e 2 nuove cinture blu.

Davvero ottimo il clima sul tatami, con bambini attenti e che hanno dimostrato di essersi bene allenati in questo anno sportivo.

Soddisfazione da parte dei Maestri per l’attenzione dimostrata dal gruppo.

Un “brava!” anche a Gaia che ha partecipato a questo stage, ma che prossimamente darà il suo primo esame con i ragazzi più grandi.

Grazie a Nicolò del gruppo di allenamento dei ragazzi di Garlenda che ha dato una mano e a Silvia Puppo che da molti anni assiste i due Maestri.

Prossimo appuntamento, il 12 giugno con lo stage per ragazzi e adulti, ufficiale Aikikai a Finale Ligure.