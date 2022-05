Adeguamento svincolo A10 a Orco Feglino, pressing per studio di fattibilità

Orco Feglino. La necessità di adeguamento dello svincolo autostradale con la possibilità di entrare in A10 anche in direzione Ventimiglia è sempre stata una forte richiesta dell’amministrazione comunale di Orco Feglino.

L’obiettivo è l’inserimento del progetto nel piano delle opere infrastrutturali a livello autostradale: il casello è già presente, basterebbe realizzare una nuova rampa di accesso per l’entrata in autostrada anche in direzione ponente.

“Nelle molte giornate di caos autostradale abbiamo assistito a molti mezzi pesanti che uscivano a Feglino, senza la possibilità di rientrare: ecco così che camion e tir rimanevano bloccati lungo i collegamenti stradali ordinari, sulla strada provinciale, creando disagi su disagi” ha sempre evidenziato lo stesso sindaco Roberto Barelli.

Oggi l’intervento è tornato alla ribalta: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 586 presentato da Roberto Arboscello) che impegna la giunta intervenire presso la Società Autostrada dei Fiori e presso il Ministero competente affinché sia elaborato uno studio di fattibilità per il completamento del casello autostradale di Orco Feglino. Nel documento si ricorda che il casello è agibile solo in entrata e in uscita da e per Genova e che nel marzo 2017 l’Unione dei comuni del Finalese chiese alla giunta di sensibilizzare il concessionario per realizzare l’opera e che residenti e turisti, per le urgenze sanitarie, usufruiscono del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e, dunque, lo svincolo autostradale con l’ingresso in direzione ponente accorcerebbe i tempi di soccorso.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, Brunello Brunetto, Angelo Vaccarezza e Roberto Centi.

“Oggi ho presentato un Ordine del Giorno, depositato insieme al collega Brunello Brunetto e sottoscritto anche dal capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza. Un importante segnale di collaborazione istituzione per porre attenzione sul tema dello svincolo autostradale di Orco Feglino, attualmente agibile per entrata e uscita di autoveicoli esclusivamente nella direttrice da e per Genova” ha sottolineato il consigliere Dem Roberto Arboscello.

“Il completamento del casello anche verso Ponente è un’opera infrastrutturale prioritaria per la viabilità, per la sicurezza sanitaria e per lo sviluppo economico di tutta l’area finalese”.

“Lo sviluppo negli ultimi anni dei percorsi outdoor, mountain bike e arrampicata che interessano l’area del finalese, hanno fatto di Orco Feglino un fulcro del turistico sportivo, che ha determinato un aumento del bacino di utenza, sia da levante sia da ponente, facendo cadere le motivazioni negative sull’opera, che il concessionario portava avanti rispetto al costo – beneficio. Motivazione ulteriore al completamento del casello è il tema della sicurezza sanitaria. Ad oggi, chi ha necessità di un trasporto di urgenza all’Ospedale di Pietra Ligure, Dea di II livello, partendo da Orco Feglino è costretto a dirigersi verso Genova, rientrando al casello di Spotorno, perdendo minuti preziosi”.

“Il casello bidirezionale è quindi strategico per il traffico, per lo sviluppo economico e turistico dell’area ed è un diritto, anche sanitario, dei cittadini di Orco Feglino, che lo chiedono con forza da anni. Sono soddisfatto della risposta della giunta che ha dato parere favorevole all’ordine del giorno e ha comunicato che l’opera verrà inserita all’interno del nuovo contratto che verrà sottoscritto a breve con il gestore autostradale” conclude Arboscello.

“L’assemblea legislativa della Liguria ha votato a favore dell’ordine del giorno che impegna la giunta regionale a intervenire presso la Società Autostrada dei Fiori e presso il Ministero delle Infrastrutture al fine di favorire l’elaborazione di uno studio di fattibilità atto a realizzare il completamento del casello di Orco Feglino” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto, che ha presentato il documento sottoscritto anche dai Roberto Arboscello e Angelo Vaccarezza.

“La struttura è agibile soltanto in entrata e in uscita da e per Genova”.

“Ricordo che il comune del ponente ligure è punto di partenza per raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri, la popolazione residente e i turisti per urgenze sanitarie usufruiscono dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il traffico pesante è costretto a utilizzare lo svincolo di Finale Ligure e la SP 27”.

“Attraverso il potenziamento del casello di Orco Feglino, con entrata e uscita per e da Ventimiglia, si ridurrebbero i disagi autostradali, si accorcerebbero notevolmente i tempi di soccorso delle persone e si ridurrebbe il traffico nei centri abitati della zona” conclude Brunetto.

Con il documento si richiede anche una valutazione di risorse e finanziamenti in merito al capitolo delle infrastrutture viarie.