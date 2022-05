Ad “Azzurro pesce d’autore” protagonista la tutela del mare e la ricerca sulle bioplastiche

Andora. Sembra plastica, ma non lo è. Deriva dalla cellulosa e proprio come la carta potrebbe essere smaltita a tutto vantaggio dell’ambiente. Si chiama ecoplastica ed è stata presentata agli studenti di Andora nell’interessante incontro proposto nel porto nell’ambito di “Azzurro Pesce d’autore”, la manifestazione che anche quest’anno ha dato spazio ai temi della tutela ambientale coinvolgendo le giovani generazioni, ma anche i diportisti e gli operatori dell’approdo turistico.

In questi giorni, infatti, il CDA dell’A.M.A. il presidente Fabrizio De Nicola, l’amministratore delegato Silvia Garassino e il consigliere Emanuel Voltonin Visca, hanno distribuito ai diportisti e alle attività operanti nella marina, gli adesivi attestanti l’iscrizione, nel registro ambientale Emas, dell’azienda Multiservizi. Frutto delle certificazioni acquisite che testimoniano rispetto dell’ambiente nei servizi. Il logo, realizzato e donato dallo scrittore e disegnatore Davide Besana, sarà applicato sulle barche come simbolo dell’impegno di Andora.

La manifestazione ha dato spazio anche alla ricerca. Nel Convegno inaugurale, a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, “Materiali Smart e Sostenibili” il relatore Marco Contardi ha presentato le ultime novità in materia di bio plastiche mostrando al pubblico e agli studenti quanti oggetti in futuro potranno essere realizzati con materiali prodotti con scarti di alimenti, quali pomodoro, radicchio, cellulosa. Un circolo virtuoso a favore dell’ambiente che va incentivato limitando l’uso della plastica in favore di materie sostenibili.

“È nostro impegno e dovere sostenere l’ambiente con la diffusione dei valori che guidano coloro che hanno diritto alla registrazione Emas” ha dichiarato il presidente Fabrizio De Nicola. “Ringraziamo l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e il dottor Contardi per la presenza e quanti hanno lavorato per fare in modo che questo convegno potesse svolgersi e si rivolgesse alle nuove generazioni” hanno inoltre affermato il sindaco Mauro Demichelis e il presidente Fabrizio De Nicola, in apertura di Azzurro.