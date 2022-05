Ad Albenga uno spazio comune sarà intitolato a Gino Strada

Albenga. Albenga avrà uno spazio comune (una via, una piazza o altro luogo che, per caratteristiche sia idoneo) intitolato a Gino Strada. La proposta dei consiglieri Munì e Minucci è stata presentata durante il consiglio comunale di ieri sera (lunedì 16 maggio).

“Gino Strada rappresenta valori e ideali umanitari e di pace che, soprattutto oggi con quanto sta accadendo in Ucraina, devono essere adeguatamente promossi. Avevamo pensato all’intitolazione della piazza sul lungomare, ma possiamo trovare anche un’alternativa che abbia, però, le caratteristiche idonee in termini di dignità e rilevanza per una figura tanto significativa e importante come quella di Strada”, hanno spiegato i consiglieri.

Alla fine la proposta è passata, come ha spiegato il sindaco Riccardo Tomatis: “È nostra volontà intitolare una piazza, una via o altro luogo che presenti adeguate caratteristiche in termini di importanza e rilievo per fare conoscere l’operato e promuovere gli ideali alla base di esso, di Gino Strada medico chirurgo fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto 2021”.

“Gino Strada, infatti, rappresenta quei valori umani e morali che devono essere alla base della nostra società, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Ha sempre deprecato la guerra considerandola come il peggiore dei mali e si è sempre adoperato per cercare di aiutare tutti coloro che avevano bisogno in ogni parte del mondo e indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, etnia e idee politiche”, ha proseguito.

“Oggi stiamo vivendo, così vicina a noi, la guerra in Ucraina, per questo è ancor più importante questa iniziativa, che condivido in pieno, promossa dai consiglieri Munì e Minucci. Mi è dispiaciuto ascoltare alcune parole della minoranza e mi verrebbe da dire che mentre i consiglieri proponenti indicano la luna voi guardate il dito. Mi sento di ringraziarli per questa proposta e richiamo tutti sull’importanza della figura di Gino Strada. Questa intitolazione renderà merito a uomo di così grande spessore”, ha concluso il primo cittadino.