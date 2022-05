Ad Albenga torna il festival “Un mare di emozioni”: tra gli ospiti Max Gazzé e Dj Matrix, segreto sul terzo “grande nome”

Albenga. Spuntano ufficialmente i primi nomi degli artisti di “Un Mare di Emozioni”, il festival promosso dal Comune di Albenga e da Strobe Srl, che si terrà dal 24 al 26 giugno. Il primo artista che ha confermato la sua presenza è Max Gazzè, che arriverà ad Albenga per una tappa ufficiale del suo tour presentando in scaletta anche il suo ultimo singolo in coppia con Carl Brave “Cristo di Rio”.

Confermata la presenza anche di Dj Matrix, il dj e produttore numero uno in Italia con il suo brano “Voglio tornare negli anni 90”. In esclusiva per la Liguria arriveranno ad Albenga anche le Sisters Cap Dj, le sorelle numero uno dei locali internazionali per il loro tour estivo che le porterà in tutta Italia. Il palcoscenico vedrà inoltre esibirsi i PopCultur, giovane duo della musica italiana.

Tantissimi gli artisti emergenti e non, che faranno parte del festival albenganese. Si parla di più di 20 artisti del panorama locale e italiano che animeranno dal primo pomeriggio la Spiaggia Fronte Isola e non solo.

Ma “Un Mare di Emozioni” riserva ancora molte sorprese. Strobe Srl sta definendo gli ultimi dettagli per portare al festival un altro grande nome della musica italiana. Il nome rimane ancora un segreto.

“La programmazione turistica di questa estate – spiega il vicesindaco Alberto Passino – è frutto di sinergie costruite dal comune di Albenga insieme con commercianti associazioni e soggetti diversi, che come la Strobe Srl offriranno ai nostri concittadini e turisti grandi eventi e nomi importanti come quello di Max Gazzè”.

“L’estate ingauna decolla – aggiunge afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia – il primo grande evento dell’estate conferma Albenga quale palcoscenico di manifestazioni di grande richiamo. La musica la farà da padrona e diverse attività collaterali coinvolgeranno esercenti e associazioni del territorio che vorranno aderire. A tal scopo ricordo sull’home page del sito del comune di Albenga si può trovare il modulo per aderire all’iniziativa. Tanti saranno gli eventi anche sul mare”.

“Dopo essere rimasti per tanti mesi in silenzio – dice Paolo Savina, amministratore di Strobe Srl – abbiamo tutti bisogno di ritornare a vivere la normalità; e la musica sará il modo migliore per ricominciare a viverla, in bellezza. Abbiamo pensato per questo ad un «Early Ticket» dal costo accessibile che sarà valido per tutti i tre giorni della durata del Festival”.

“Un’occasione per molti giovani per ritornare a ballare e socializzare, avendo la possibilità di partecipare a un vero e proprio Festival arricchito da diversi generi musicali” afferma Silvio Anselmo, responsabile della comunicazione ed eventi di Strobe Srl. I biglietti sono disponibili da ieri sul circuito online www.italianticket.it e fisicamente presso tutti i punti vendita Italianticket sul territorio.