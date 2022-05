Albenga. È bastato un violento acquazzone, durato una decina di minuti, per trasformare le strade in fiumi.

Due le più colpite, come di consueto durante le forti piogge: la Provinciale che porta a Campochiesa e via del Cristo.

Le pattuglie della polizia locale sono in ricognizione, ma attualmente la situazione è rientrata e gli allagamenti sono in via di deflusso. Non si riscontrano più criticità