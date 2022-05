Accusato di stalking, il questore gli vieta l’uso di smartphone e strumenti informatici con accesso a Internet

Savona. Nell’ottica del contrasto alla violenza di genere, il questore di Savona ha emesso un avviso orale “aggravato”, ossia con prescrizioni, nei confronti di un pregiudicato arrestato alcuni giorni fa in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria per l’accusa di stalking ed altri reati.

Nel provvedimento emesso dal questore viene prescritto di non possedere o utilizzare tutta una serie di oggetti che potrebbero facilitare il compimenti di reati: per esempio armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi giocattolo, sostanze infiammabili o idonee a sprigionare fiamme.

Particolarmente interessante è la prescrizione di non utilizzare “programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni o messaggi”: ciò significa che non potrà usare gli smartphone e tutti gli altri strumenti informatici, quali computer e tablet, che consentono l’accesso alla rete internet. Di fatto potrà impiegare unicamente i telefoni cellulari di prima generazione che consentono soltanto lo svolgimento di conversazioni telefoniche e sms.

Si tratta di un efficace strumento di prevenzione, previsto dall’articolo 3 del Testo Unico 159/2011 anche a tutela delle donne vittime di violenza, particolarmente importanti per bloccare l’escalation di violenza che purtroppo spesso conduce dai maltrattamenti al femminicidio.