Accordo per la riapertura del teatro Ambra, il sindaco Tomatis: “Grande risultato per Albenga”

“Albenga ha di nuovo il Teatro Ambra!”, con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis annuncia l’accordo raggiunto tra la proprietà e l’associazione Teatro Ingaunia che ha portato, nella giornata di ieri, alla stipula del nuovo contratto di locazione tra le parti.

Il primo cittadino di Albenga si è speso in prima persona per il raggiungimento di questo importante obiettivo e, con grande soddisfazione, sottolinea: “L’Ambra è, ed è sempre stato, un punto di riferimento per la nostra città e per il territorio. La nostra amministrazione ha sempre riconosciuto nella cultura un valore irrinunciabile, per questo abbiamo cercato di dare il nostro contributo affinché si potesse giungere alla soluzione di questa complessa vicenda”.

Per gli avvocati Alessandro Aschero e Margherita Gallo che hanno seguito l’associazione Teatro Ingaunia: “Dopo una lunga e complessa trattativa nella quale fondamentale è stata la collaborazione del Comune in particolare nella persona del sindaco Riccardo Tomatis, ieri c’è stata la firma del contratto di locazione tra le parti”.

“Possiamo dire con soddisfazione che l’associazione Teatro Ingaunia potrà tornare a svolgere la sua attività” concludono i due legali.

Mario Mesiano, direttore artistico dell’associazione Teatro Inaunia, afferma: “Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato ho voluto fare un altro gesto di amore per Albenga, per il teatro e per la cultura”.

“In collaborazione con il sindaco Riccardo Tomatis, gli avvocati Margherita Gallo e Alessandro Aschero che hanno seguito la nostra vicenda e grazie alla preziosissima collaborazione di Nicola Circosta commercialista e vice direttore dell’associazione Teatro Ingaunia che, da sempre, ha un ruolo fondamentale nelle sorti dell’Ambra, siamo riusciti a trovare un accordo che porterà alla riapertura del teatro”.

“Adesso è indispensabile lavorare tutti insieme – Comune, associazioni del territorio e cittadini – per fare in modo che il Teatro rimanga aperto” conclude Mesiano.