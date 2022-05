Acciaierie d’Italia, proroga dell’accordo su ex Ilva: ancora incertezza sulla Sanac di Vado Ligure

Liguria. “Riteniamo paradossale la proroga di due anni dell’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal. Si prende tempo quando invece bisognerebbe correre: in questo momento la domanda d’acciaio è in forte ascesa, ma lavorando al 50% un rilancio vero della siderurgia non lo vedremo mai”.

Lo afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dopo la firma di questa mattina tra Invitalia e il Gruppo Arcelor Mittal, soci di Acciaierie d’Italia, del rinnovo biennale dell’investimento e del patto parasociale originariamente siglato il 10 dicembre 2020.

In stand by, quindi, la realizzazione del secondo aumento di capitale previsto, con la proroga rivolta anche a consentire la continuazione dell’affitto dei complessi aziendali di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Acciaierie d’Italia ha ribadito il piano di investimenti ambientali e industriali per circa 1,7 miliardi di euro fino al 2026, per la progressiva decarbonizzazione della produzione e l’assorbimento dei lavoratori.

“Bisogna aumentare la produzione e tagliare la cassa integrazione, invece abbiamo saputo addirittura che nelle prossime ore gli impianti nevralgici saranno fermati e aumenterà ulteriormente l’utilizzo della cassa. Tutto ciò senza concertazione con i sindacati. Questa condizione è inaccettabile, il rilancio della siderurgia deve passare da un cambiamento delle relazioni industriali e da una presa di posizione forte del Governo” conclude l’esponente sindacale.

E l’asset della siderurgia coinvolge direttamente il savonese e nello specifico le sorti della Sanac di Vado Ligure, specializzata nella produzione di refrattari industriali e storico “partner” dell’Ilva di Taranto. Per il sito vadese resta una situazione di forte incertezza sul futuro produttivo e il mantenimento dei livelli occupazionali.

La procedura di acquisizione in atto preoccupa le sigle sindacali e maestranze, in quanto proprio il referente considerato principale, ovvero Acciaierie d’Italia, non ha presentato alcuna offerta.

E’ di ieri l’annuncio di un incontro a livello regionale per sbloccare la vertenza.