Abuso di autorità, a processo comandante di Ceriale e altri due imputati: disposta perizia sulla camera di sicurezza

Ceriale. Dopo una serie di archiviazioni disposte dalla Procura savonese in maniera quasi immediata, già nelle primissime fasi indiziarie, su altrettante inchieste che hanno visto coinvolto il comando di polizia municipale di Ceriale, invece, il 29 aprile scorso si è svolta una nuova udienza in Tribunale a Savona nell’ambito del processo che vede sul banco degli imputati il comandate Suardi, un altro vigile della polizia locale e una terza persona, questa volta per il reato di abuso di autorità ai danni di un cittadino libico pregiudicato, che era stato fermato in orario serale e condotto presso la camera di sicurezza del comando cerialese in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del dibattimento in aula è proseguito l’esame delle testimonianze raccolte nel corso del procedimento penale, in attesa di un ultimo accertamento peritale disposto dal giudice Giannone sulla stessa camera di sicurezza nella quale è stato trattenuto il cittadino straniero.

Stando al quadro accusatorio, l’uomo, sorpreso abusivamente in un caseggiato, sarebbe stato legato con le manette alla gamba del letto nel corso delle ore trascorse nella camera di sicurezza del comando di polizia municipale, dopo l’arresto avvenuto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La difesa ha ancora una volta evidenziata, anche con atti documentali di carattere sanitario, c0me il cittadino libico sia andato in uno stato di forte escandescenza, anche per l’assunzione combinata di un mix di droghe e alcol, per poi minacciare ancora, e a più riprese, i due agenti presenti, il vigile rinviato a giudizio e un’altra vigilessa che era di turno nella sera dell’episodio contestato.

In seguito l’arrivo del comandante Suardi che, considerata la delicata situazione, si è attivato per calmare e fermare l’extracomunitario, trasferito poi presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure viste le sue condizioni. Dal suo racconto, dai referti e altri riscontri, si è però aperta una indagine formale: decisive, e visionate nella loro esattezza e completezza, sono state le immagini del circuito interno di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del fermo e quanto avvenuto all’interno della camera di sicurezza.

I legali difensori hanno dimostrato la necessità di bloccare in ogni modo lo straniero per evitare conseguenze ancora peggiori, fornendo anche una dettagliata memoria difensiva nell’ambito dell’iter processuale.

In relazione all’ultimo elemento probatorio al vaglio del processo, ovvero la perizia richiesta sulla camera di sicurezza, e salvo altra documentazione in itinere e che potrebbe ancora finire agli atti, la sentenza definitiva di primo grado del procedimento penale è attesa per la fine dell’estate.