A10, auto in fiamme tra Spotorno e Feglino: soccorsi mobilitati

Spotorno/Orco Feglino. Incendio questa mattina in A10, intorno alle ore 11, quando ha preso fuoco un’auto tra Spotorno e Feglino, direzione Francia.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che non ci siano feriti. Prima che le fiamme divampassero, infatti, chi era all’interno del veicolo era già riuscito a scendere.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento l’autostrada non è stata chiusa, ma si è provveduto ad uno scambio di carreggiata nella corsia opposta in modo da far defluire il traffico.

Nella tratta si registrano comunque sei chilometri di coda causa lavori. Traffico anche in direzione opposta (verso Savona): si segnala infatti un incolonnamento di 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno e di 2 km tra Imperia est e Andora, sempre a causa dei cantieri.