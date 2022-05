A Varazze presentato il bando Affitti 2021 per sostenere le persone in difficoltà

Varazze. Il sindaco e l’assessore ai servizi sociali del Comune di Varazze presentano il bando Affitti 2021, finalizzato al sostegno di coloro che si trovano in situazione di difficoltà nel pagamento dell’affitto di casa.

“Anche nel 2022 – interviene il sindaco Luigi Pierfederici – l’azione dell’amministrazione a sostegno delle famiglie prosegue, come negli anni precedenti, attraverso azioni mirate alle più urgenti necessità delle stesse”. “Sostenere le famiglie nel pagamento degli affitti – precisa l’assessore Claudia Callandrone -, è una priorità da mantenere e incentivare anche nel prossimo futuro”.

La presentazione delle domande deve essere effettuata improrogabilmente dal 26 aprile al 26 maggio, in forma cartacea presso l’ufficio protocollo oppure a mezzo pec: protocollo.comune.varazze@pec.it o all’indirizzo mail: protocollo@comune.varazze.sv.it

Per essere ammessi il canone annuo non deve superare 8.400 euro, corrispondente a un importo di 700 euro mensili.

L’Isee del richiedente non deve superare i 16.700 euro. Sono però ammessi al bando i soggetti con Isee non superiore a 35.000 euro i quali, a causa dell’emergenza Covid, abbiano subito una perdita di reddito Irpef pari almeno al 25%. I contributi di questo bando non sono cumulabili con la quota del Reddito di Cittadinanza per la parte destinata appunto all’affitto.

Sono 6 i documenti da presentare per il bando in oggetto: il modello di istanza debitamente compilato, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la copia contratto di affitto, la copia dichiarazione Isee valida, la ricevuta pagamenti canoni di affitto relativi all’anno2021, la scheda monitoraggio condizioni abitative.

La modulistica relativa è scaricabile dal sito del Comune di Varazze o può essere ritirata in forma cartacea presso l’ingresso del Palazzo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.