A Savona rubate 15 arnie, i proprietari: “Amiamo le api, questo gesto non ci scoraggia”

Savona. Un bottino di 15 arnie, quattro grosse (da 80mila api), le rimanenti 11 da 40mila. Migliaia e migliaia di api sottratte al duro lavoro di appassionati che da tempo hanno investito tempo e denario in un apiario, nelle immediate alture di Savona, in località Marmorassi.

E’ successo a Lad Seye e il suo socio Pucci La Marca Schwaz della società il “Miele del bosco” mercoledì mattina presto. Per selezionare le api sono serviti mesi e mesi di lavoro: “Oltre all’attenta scelta delle api, rigorosamente ligustiche, abbiamo speso il nostro tempo anche nella costruzione delle arnie”, ha raccontato Lad.

I proprietari delle arnie hanno presentato denuncia ai carabinieri. Un episodio del genere non era mai successo: “L’unico problema che avevamo dovuto affrontare erano stati i danni dell’alluvione dell’anno scorso che aveva danneggiato un centinaio di salici, fondamentali per il benessere delle api”.

Ma i due proprietari non si fanno scoraggiare, lavorano con altri due apiari in altre due zone della città e potranno ricostituire quanto perso anche grazie a una raccolta fondi che sarà lanciata a breve grazie all’aiuto degli amici che conoscono la realtà che avevano creato.

“Non ci facciamo scoraggiare da questo gesto, amiamo le api e vogliamo continuare“, ha detto Lad. “Le api sono fondamentali per l’ecosistema, il 70-80% di quello di cui si nutrono gli essere umani dipende dalla vita di questi insetti”. Senza considerare il contributo del settore all’economia: “Ci sono tanti lavoratori coinvolti in questo ambito”, ha concluso.