A Savona convegno sulle comunità energetiche, sindaci e Legacoop in coro: “Modello vincente, pronti al dialogo”

Savona. Un dibattito pubblico, coinvolgendo alcuni potenziali protagonisti, per lanciare una nuova Comunità Energetica. È stato questo l’obiettivo del convegno organizzato da Legacoop Liguria, dopo diversi mesi di approfondimento sulla normativa in continua evoluzione e sulle nuove opportunità messe a disposizione dal Pnrr, che si è svolto questa mattina, nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Le comunità energetiche sono realtà in cui cittadini, imprese ed enti pubblici diventano produttori di energia da fonti rinnovabili. Dopo diversi tentativi sperimentali già dagli inizi degli anni 2000, oggi si presentano nuove opportunità, come è emerso dal convegno.

Tra i relatori: Fabio Musso – coordinatore Legacoop Province Savona e Imperia; Stefano Bracco – professore associato di Sistemi Elettrici Per L’Energia Unige; Roberto La Marca – presidente Culturmedia Legacoop Liguria; Lucia Macario – cooperativa È Nostra; Daniela Patrucco – cooperativa Energy4Com; Mariano Rosasco – Savona Port Service; Gianluigi Granero – direttore Area Promozione Coopfond.

A seguire, anche gli interventi di alcuni sindaci del savonese, tra cui: Marco Russo, sindaco di Savona; Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure; Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga. A chiudere gli interventi, Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria.

“Credo che le comunità energetiche siano una risposta forte ai problemi e credo si debba sensibilizzare il territorio a questa possibilità. Dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione su questo tema e chiederò a Legacoop di ripetere questa bellissima esperienza anche nel Comune di Albenga, dove i consumi sono molto elevati, ha spiegato il primo cittadino Tomatis.

Quindi, parola al primo cittadino Russo di Savona, che vanta già due eccellenze, il porto che auto-produce da solo circa il 70% dell’energia e il Campus, che rappresenta un faro nella ricerca.

“Il rinnovamento energetico è sicuramente una priorità, – ha affermato il sindaco. – Noi abbiamo la possibilità di potenziare ulteriormente il Campus e qui a Savona c’è anche l’esperienza del porto. Ma abbiamo bisogno di ricostruire un tessuto di comunità nella nostra città e lo stiamo cercando di fare. Mettere insieme queste due cose è la cosa più importante. Ricostruire un tessuto di comunità unendolo al rinnovamento energetico”.

“In ambito energetico l’amministrazione comunale deve avere un’idea progettuale molto forte e idee chiare in termini di obiettivi. Ma deve essere anche capace di recepire e valorizzare i contributi che arrivano dalla città. Dobbiamo partire in tempi brevi per realizzare una mappatura della città e capire in quali territori e ambiti costruire un’esperienza di questo genere”, ha concluso.

Infine, l’intervento di Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria, secondo cui il modello cooperativo potrebbe essere la soluzione migliore per tre motivi: “Intanto perché ne esistono già, quindi si potrebbero riprodurre dei format che potrebbero cominciare ad essere presenti anche sul territorio ligure. Poi perché le amministrazioni, almeno quelle che abbiamo incontrato, sono molto sensibili a questo tema ed infine perché la formula della cooperazione è un naturale aggregatore di domanda, quindi noi ci prestiamo a mettere assieme le esigenze che sono del territorio per farle diventare un’opportunità collettiva. Dalle amministrazioni abbiamo bisogno di dialogo, come avvenuto questa mattina, di condivisione di obiettivi e di tracciare un percorso in comune, dopodiché possiamo mettere tutta la progettualità e la nostra forza che, oltre alla forza delle idee, è una forza del fare per dare delle opportunità a tutti”.